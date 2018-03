Nuoto di fondo | il test di Doha positivo per Gregorio Paltrinieri Il sogno nelle acque

Nuoto di fondo - World Series 2018 : Gregorio Paltrinieri è quinto a Doha - Ruffini chiude terzo : Gregorio Paltrinieri è quinto al suo esordio nelle World Series in acque libere (ex World Cup). Il campione olimpico, mondiale ed europeo dei 1500 stile libero ha concluso la 10 km di Doha con il crono di 1:52:43.10 in un arrivo allo sprint che ha visto prevalere il campione olimpico di Rio 2016 Ferry Weertman con il tempo di 1:52:41.60 a precedere il francese David Aubry (1:52:42.50) ed il nostro Simone Ruffini, detentore della Coppa del Mondo ...

Nuoto di fondo - l’esordio di Paltrinieri nelle World Series 2018 : “Sono carico - non vedo l’ora di gareggiare” : Quest’oggi alle 13.30 locali (le 11.30 italiane) Gregorio Paltrinieri si tufferà nelle acque di Doha per la prima tappa della World Series Fina in acque libere. Un test probante per il campione olimpico, mondiale ed europeo dei 1500 stile libero che dovrà vedersela con avversari super qualificati come il campione olimpico a Rio 2016 e mondiale a Budapest 2017 Ferry Weertman, la medaglia di bronzo olimpica e doppio oro mondiale ...

Nuoto di fondo - World Series Doha 2018 : i convocati dell’Italia. C’è Gregorio Paltrinieri! Prosegue il progetto verso Tokyo 2020 : Gregorio Paltrinieri è pronto per tornare in azione. Il Campione Olimpico, Mondiale ed Europeo dei 1500m stile libero sarà infatti impegnato nella prima tappa delle World Series di Nuoto di fondo. Il carpigiano, dopo i sei mesi di allenamento in Australia intervallati dalla non esaltante partecipazione ai Mondiali in vasca corta, sarà impegnato a Doha (Qatar) il prossimo 17 marzo. L’allievo di Stefano Morini gareggerà per la terza volta in ...

