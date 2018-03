Noi | generazione che paga i fallimenti degli altri

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 marzo 2018) Faccio parte di unainvestita daidi quelle precedenti, che hanno occupato in fretta e furia ogni spazio divorando ogni risorsa. Lasciandoci in mezzo a tempeste come Tangentopoli, il falso furore meritocratico delle varie autonomie finanziarie di inizio millennio (che ha pervaso enti locali e università per favorire ovvie accumulazioni territoriali), poi la grande crisi finanziaria, l’austerity, fino ai bassi impulsi giovanilisti dei governi dei “figli di” che nascondono solo la tensione verso la “sistemazione” dei pochi a danno dei tanti esclusi dal tavolo delle rappresentanze politiche e sindacali. A mio avviso, il fenomeno osservato nelle ultime elezioni è stato solo il primo dei possibili smottamenti elettorali che potrebbero verificarsi in Italia nel momento in cui la grande maggioranzaesclusi iniziasse a contarsi, per poi iniziare a contare sul tavolo ...