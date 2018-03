Nikolai di Danimarca | il principe cerca lavoro

vanityfair

(Di lunedì 19 marzo 2018) Dopo il debutto sulle passerelle di Burberry lo scorso febbraio, ildici ha preso gusto: eccolo posare per le sue prime foto, realizzate per il book con il quale la Scoop Models, agenzia con sede a Copenhagen, andrà in giro a promuovere il suo fiore all’occhiello, non per niente inserito in una categoria a parte del sito: “Special Arrangement”. 1 metro e 84, taglia 46, piede 43, occhi verdi e capelli castani: questa la carta d’identità del primogenito di Joachim, figlio secondogenito della regina Margrethe II che ha acconsentito alla singolare carriera del nipote a patto che questi vada avanti con gli studi – attualmente è all’ultimo anno dell’istituto cristiano Herlufsholm Boarding School e dall’autunno siederà tra i banchi dell’accademia militare di Varde già frequentata da suo padre – e non si spogli troppo. D’altra parte, è meglio chesi abitui da ...