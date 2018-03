Nicola Piovani | che visse di musica e di felicità

vanityfair

: Domenica sera vi aspetto in seconda serata Canale5, ove condurrò il Gala degli award del 15*Monte Carlo Film Festiv… - EzioGreggio : Domenica sera vi aspetto in seconda serata Canale5, ove condurrò il Gala degli award del 15*Monte Carlo Film Festiv… - MimmoIorio1 : FINARDI Eugenio e PIOVANI Nicola - Verranno a chiederti del nostro amore - TgrRai : RT @andreamarotta82: 'Un consiglio ai #giovani? Essere fedeli a se stessi. Non travestirsi per convenienza. C'è una parte della vita nella… -

(Di lunedì 19 marzo 2018) © GettyImages L’intervista è pubblicata sul numero 11 di Vanity Fair in edicola da mercoledì 14 marzo. Ogni capolavoro ha un prezzo: consegnarsi a una definizione di sé da cui poi sarà difficile uscire. Così, nonostante tutto l’ingegno rinascimentale, agli occhi dei più Michelangelo resta essenzialmente «quello del Giudizio universale alla Cappella Sistina», e quasi chiunque al nome di, a dispetto di oltre cento colonne sonore composte, reagirà: «Ah, quello della Vita è bella». «Ma al mercato mi è pure capitato di ricevere i complimenti per la belladel Postino, che non è mia, è di Bacalov. E una suora una volta si è congratulata per una mia performance a Porta a porta, dove non sono mai andato». In America lo confondono con Ennio Morricone, lo pensano il suo pseudonimo. «Con lui facemmo perfino una fotografia insieme: “Vedete? Siamo due, ben distinti”. Fu tutto ...