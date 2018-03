Nibali | l' impresa a Sanremo vale il 3Â° posto al mondo

Ciclismo - l'impresa di Nibali alla Milano-Sanremo : Per la prima volta in carriera Vincenzo Nibali ha vinto la Milano-Sanremo . Il 33enne siciliano è scattato sul Poggio a circa 7 km dal traguardo e ha sfruttato le sue abilità in discesa per consolidare ...

L'impresa Nibali che vince la Milano-Sanremo : non so cosa ho fatto : Roma, 17 mar. , askanews, 'Non so nemmeno io cosa ho fatto '. vincenzo Nibali si gode il successo alla Classicissima, l'ultima perla del suo palmares. 'Correvamo tutti per Colbrelli spiega a Raisport ...