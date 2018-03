Nibali | Goggia | Moioli | Dovizioso | i quattro diamanti di un’Italia vincente

oasport

(Di lunedì 19 marzo 2018) L’Italia ha vinto in lungo e in largo nel memorabile fine settimana appena concluso. Sofia, Michela, Vincenzoe Andrea: campioni veri che illuminano il presente e assicurano nuove gioie per i mesi a venire. Partiamo dalle bergamasche d’oro. Due amiche vere, accomunate da un piacevole parallelismo nei risultati stagionali: entrambe, dopo essersi coronate d’alloro alle Olimpiadi di PyeongChang 2018, hanno completato l’anno aggiudicandosi la Coppa del Mondo, rispettivamente di discesa libera e snowboardcross. Da molto tempo non potevamo beneficiare di due fuoriclasse di questo calibro negli sport invernali. Il loro segreto? La fame di vittoria che si rinnova dopo ogni successo, il fissare obiettivi sempre più alti.mira a quella Coppa del Mondo generale che, se vinta, la proietterebbe addirittura davanti a ...