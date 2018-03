Ni No Kuni II | Il Destino di un Regno - recensione

Ni No Kuni 2 : Il Destino Di un Regno si mostra in alcuni nuovi trailer : Bandai Namco e Level 5 hanno pubblicato alcuni nuovi filmati ritraenti l'atteso Ni No Kuni II, riporta Dualshockers.Nei trailer possiamo apprezzare nuove sequenze di gameplay. Il primo filmato si concentra su Tani, nuovo membro del gruppo di avventurieri. Nel secondo possiamo vedere un mix di cuscene e gameplay, mentre il terzo e quarto trailer sono più incentrati sul gameplay. Il quinto filmato invece è uno spot televisivo, che accentua la ...

Ni No Kuni 2 : Il Destino di un Regno - pubblicato un nuovo trailer focalizzato sulla grafica : Ni No Kuni 2: Il Destino Di un Regno si fa vedere in un nuovo trailer nel quale, riporta Dualshockers, possiamo apprezzare l'impianto grafico e artistico dell'atteso titolo.Nel filmato è infatti mostrato come Level-5 ha realizzato una grafica in stile anime su PS4 e PC, possiamo vedere la gestione dell'illuminazione e delle ombre nel mondo di gioco. L'intento del trailer è quello di far passare le immagini per 2D nonostante si tratti di un gioco ...

Ni No Kuni 2 : Il Destino Di un Regno ci mostra un interessante dietro le quinte : Oggi Bandai Namco Europe ha rivelato nuove informazioni sull'interessante mondo di Ni No Kuni 2: Il Destino Di un Regno, tramite la pubblicazione di un nuovo dietro le quindi grazie al quale avremo modo di scoprire il lavoro dell'Art Director Nobuyuki Yanai.Ni No Kuni 2 è un gioco dal riconoscibile stile grafico, realizzato in collaborazione con il famoso studio di animazione giapponese Studio Ghibli. Vale la pensa ricordare che il gioco sarà ...

Ni no Kuni II : Il Destino di un Regno è entrato ufficialmente in fase gold : L'uscita di Ni no Kuni II: Il Destino di un Regno si avvicina rapidamente e Bandai Namco ha annunciato oggi che l'RPG sviluppato da Level-5 è entrato ufficialmente in fase gold.Il gioco, seguito dello storico titolo per PlayStation 3 uscito in Giappone nel 2011 e solo due anni dopo in occidente, ci metterà nei panni di Evan Pettiwhisker Tildrum, un giovane re a cui è stato sottratto il trono e che nel corso dell'avventura cercherà di riprendersi ...

Ni no Kuni II : Il Destino Di Un Regno si mostra nei primi 18 minuti di gioco : Possiamo vedere, riporta Gematsu, i primi 18 minuti di Ni no Kuni II: Il Destino Di Un Regno, gameplay condiviso da IGN.Naturalmente il filmato contiene spoiler di parti del gioco, per prendete atto di questo prima di guardarlo.Ni no Kuni II: Il Destino Di Un Regno è atteso per PlayStation 4 e PC il 23 marzo.Read more…

Ni no Kuni II : Il Destino di un Regno mostra un nuovo dietro le queste riguardo la colonna sonora : Bandai Namco ha lanciato un nuovo video che mostra il dietro le quinte di Ni no Kuni II: Revenant Kingdom, riporta Gematsu.Il filmato ci porta a vedere il compositore Joe Hisaishi e il Tokyo Phiharmonic Orchestra dare vita alle musiche del mondo di gioco come mai fatto prima. La colonna sonora è sempre stato uno dei punti forti della serie di Ni no Kuni, basti tornare con la mente alle splendide musiche che ci hanno accompagnato nelle nostre ...

Ecco i requisiti ufficiali della versione PC di Ni No Kuni II : Il Destino di un Regno : Sono giorni piuttosto importanti per Ni No Kuni II: Il Destino di un Regno. L'atteso secondo titolo di questa IP non sarà disponibile fino al 22 marzo ma intanto continuano a spuntare nuove informazioni più o meno interessanti e il gioco è stato recentemente protagonista di una prova pubblicata sulle nostre pagine.Come probabilmente saprete questo secondo capitolo sarà disponibile anche su PC, e proprio per questo motivo diversi giocatori ...

Alle 15 non perdete la diretta dedicata a Ni No Kuni II : Il Destino di un Regno : Cambio di programma indubbiamente molto gradito per parecchi fan. Niente Fortnite quest'oggi ma una diretta dedicata a una delle prossime uscite più interessanti. Stiamo parlando di Ni No Kuni II: Il Destino di un Regno.Dopo diversi rinvii il titolo ha una data di uscita (speriamo definitiva) fissata per il 22 di marzo e in attesa di poter finalmente mettere le mani sul secondo capitolo di una IP sicuramente molto interessante non potete ...

Ni No Kuni II : Il Destino di un Regno non utilizzerà la tecnologia anti-tamper Denuvo : Come riportato da DSOGaming, Ni No Kuni II: Il Destino di un Regno è in uscita il mese prossimo e, stando alla sua pagina ufficiale di Steam, questo titolo non farà uso della tecnologia anti-temper Denuvo, a differenza di quanto accaduto con il precedente titolo di Bandai Namco, Dragon Ball FighterZ.Questo non è l'unico gioco di Bandai Namco che non utilizza la discussa tecnologia anti-manomissione, ad esempio Get Even e Project CARS 2 non hanno ...

Il nuovo gameplay trailer di Ni No Kuni II : Il Destino di un Regno si focalizza sul sistema di combattimento e sulle abilità : Dopo aver dato uno sguardo al documentario dedicato ai personaggi di Ni no Kuni II: Il Destino di un Regno, è giunta l'ora di tornare a vedere il titolo in azione nel nuovo filmato condiviso da Level-5.Come segnala Dualshockers, il gameplay trailer si concentra sui sistemi di gioco, a partire dal sistema di combattimento e l'uso delle abilità, passando poi alla Kingdom Mode che consente ad Evan di costruire il proprio Regno in stile SimCity, ...