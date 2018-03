Neve | freddo e pioggia Italia ed Europa nella morsa del gelo

Meteo - è di nuovo inverno sull’Italia : freddo e Neve anche a bassa quota : Una nuova ondata di freddo colpirà l'Italia in corrispondenza dell'equinozio di primavera portando neve anche in pianura al nord e temperature ben al di sotto della media stagionale ovunque.Continua a leggere

Maltempo - torna il freddo : temperature in picchiata e Neve anche a bassa quota : 'Dopo aver colpito l'Europa centro-settentrionale, i venti freddi dalla Russia raggiungeranno anche l'Italia. Prepariamoci a una settimana decisamente fredda per il periodo, con tracollo termico anche ...

Maltempo a Parigi - chiusa per Neve e freddo la Tour Eiffel : Parigi - La nuova ondata di Maltempo che ha colpito l'Europa ha provocato nuovi problemi a Parigi . La Tour Eiffel è stata chiusa questa mattina a causa della neve e del freddo. Il monumento dovrebbe ...

La primavera può attendere - in arrivo freddo e Neve a bassa quota : Una settimana decisamente fredda per il periodo, con tracollo termico anche di 10°C dapprima sulle regioni settentrionali, poi anche al Centrosud, il tutto sotto i colpi dei venti di bora, tramontana e grecale

Meteo Settimana : Freddo e Neve a bassa quota : Ben ritrovati amici questo weekend sarà ancora instabile, vista l’assenza di un sistema di alta pressione capace di bloccare il transito alle perturbazioni di origine atlantica. Marzo conta già 8 perturbazioni l’ultima giunta proprio in questo weekend, darà luogo a una circolazione di bassa pressione sul nostro paese, mantenendo di conseguenza condizioni di tempo instabile […]

Previsioni Meteo - “Freddo e Neve di Primavera” : confermato il colpo di coda dell’Inverno dopo l’Equinozio - i giorni più freddi Giovedì 22 e Venerdì 23 Marzo [DETTAGLI] : Previsioni Meteo – Certo non sarà Burian, come sensazionalisticamente ( ma crediamo anche senza cognizione di causa) certa informazione vuole far credere. Tuttavia, come più realisticamente abbiamo detto da queste pagine, l’Italia vivrà un’autentica fase invernale e, paradossalmente, proprio in coincidenza con l’Equinozio di primavera. D’altronde, i nostri lettori ricorderanno che da queste stesse pagine, appena sopita la fase ...

Giorni di gelo : il ciclone artico sta tornando. Neve - temperature in picchiata e occhio ai tornado : quando è prevista la seconda ondata di freddo siberiano : Burian bis. Il ciclone artico sta tornando. La bassa pressione si innescherà in seguito ai contrasti tra l’aria fredda siberiana che scenderà impetuosa verso l’Europa e l’aria più umida sul mediterraneo e causerà nevicate anche in pianura. Secondo l’analisi degli esperti del sito IlMeteo.it, da lunedì 19 e martedì 20 entreremo in una fase più invernale che primaverile con continui afflussi di aria gelida di origine ...

Pasqua 2018 meteo : vacanze con freddo e Neve - bufala o verità? : In queste ultime ore si parla insistentemente del ritorno di Burian, con gelo e neve pronti a interessare nuovamente l’Italia in occasione di Pasqua. Si tratta di una bufala oppure è una realtà? I meteorologi indicano buone probabilità di assistere ad una nuova irruzione di freddo, anche se è ancora troppo presto per dare un quadro preciso della situazione. La neve durante le festività Pasquali non è certo una cosa rara e lo ricorderanno i ...

Meteo - il freddo dà tregua ma arriva il maltempo : piogge a Sud e Neve al Nord : Il maltempo non demorde e picchia ancora . Marzo si conferma quindi, come da tradizione, decisamente capriccioso, e toltosi i vestiti del 'Generale Inverno' indosserà quelli della 'Primavera piovosa'. ...