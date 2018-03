Netflix svela i 10 horror così spaventosi da far interrompere la visione agli spettatori

movieplayer

(Di lunedì 19 marzo 2018) Il portale Forbes ha ricevuto dauna lista dei 10definiti 'troppoper essere visti per intero'. Il criterio usato dal servizio streaming per scoprire questi titoli 'maledetti' riguarda il momento in cui glihanno smesso di guardarli: sono stati presi in considerazione solo glivisti per almeno il 70% del ...