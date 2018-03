Nella bufera Choco Lite | bufala testimonial Nadia Toffa per dimagrire 30 kg

“Ti odio!”. Distrutta dal dolore - Maria abbandona lo studio. Choc e polemiche a C’è posta per te - una cosa mai vista Nella storia del programma. In rete è bufera. E tutti tifano per lei : Stavolta Maria De Filippi si è dovuta arrendere. Ha lasciato il blocchetto di con la scaletta sul divano ed è uscita dallo studio. Non ha fatto in tempo a nascondere gli occhi lucidi e l’accenno di qualche lacrima pronta a rigarle il viso. Stavolta Maria, non ha retto. Non ce l’ha fatta. E tutti, in studio e a casa, non ha potuto far altro che partecipare al suo dolore. Un dolore frutto della storia di Domenica e Pino, madre e figlio. I ...

Stoke City vs Everton - Tosun emerge Nella bufera di neve : doppietta! : Embed from Getty Images Stoke City VS Everton 1-2, LA CRONACA All'ex Britannia Stadium il clima sembra essere impazzito: bufera di neve, sole, bufera di neve, sole, bufera di neve, e così via fino al ...

“LUIGI DI MAIO È GAY E HA UN FIDANZATO”/ Video : Sgarbi Nella bufera - ma lo disse anche Grillo... : Luigi Di MAIO è gay? Vittorio Sgarbi: “Ho scoperto chi è il suo fidanzato…”. Il critico d’arte nella bufera, ma il primo a parlare dell'omosessualità del candidato premier MS5 fu Grillo...(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 15:42:00 GMT)

Elisa Isoardi Nella bufera : Simona Ventura e Barbara Palombelli la difendono : Gran bagarre sui social network attorno alle dichiarazioni di Elisa Isoardi a Oggi. Quella che il settimanale diretto da Umberto Brindani definisce già "first lady" ha dichiarato di voler stare nell'ombra rispetto al suo uomo Matteo Salvini, leader della Lega Nord. "Ho il dovere di non confondere i piani. Per rispetto. Per amore. Una donna, per quanto in vista, deve sempre dare luce al suo uomo. E la luce, il sostegno, la vicinanza spesso ...

Torna Nella bufera Halliburton : Pressione su Halliburton , che perde terreno, mostrando una discesa del 2,39%. Lo scenario su base settimanale di Halliburton rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dallo S&P-...

Torna Nella bufera Piquadro : Si muove in profondo rosso il produttore italiano di pelletteria , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,20% sui valori precedenti. Su base settimanale, il trend del titolo è più ...

Stefano De Martino Nella bufera : 'Franco sembra un ippopotamo'. E il web si scatena : HONDURAS - Ancora una polemica all' Isola dei Famosi . Stavolta nell'occhio del ciclone ci sarebbe finito l'inviato Stefano De Martino , per una presunta frase nei confronti di Franco Terlizzi . Eva ...

Borse Nella bufera. Francoforte sprofonda : Ovviamente la "guerra dei dazi" colpisce in particolare la Germania la cui economia è praticamente dipendente dalle esportazioni. Inoltre i Panzer, dal punto di vista politico, non hanno dato prova ...

“Smascherato!”. UeD - Mariano Catanzaro Nella bufera. La reazione social dopo la messa in onda della puntata innesca una polemica senza precedenti : Lo abbiamo conosciuto un paio di anni fa, quando è arrivato al trono Classico e ha corteggiato Valentina Dallari. Mariano Catanzaro è tornato alla ribalta quest’anno quando è arrivato per corteggiare la bella Desirèe Popper e successivamente è stato scelto dalla redazione del programma per salire sull’ambito trono rosso. Il giovane napoletano si è fatto conoscere per il suo carattere esuberante e frizzante, che però gli ...

Insulti alla cronista - Sarri Nella bufera e il manager attacca : «Il solito clan» : «E anche dopo Inter-Napoli il #clan ha continuato a scurreggiare con la bocca/tastiera/penna... #maiservi». Questo il testo di un tweet di Alessandro Pellegrini, manager di Maurizio...

Giappone : il premier Abe Nella bufera per clientelismo : ... stando a quanto dichiarato oggi da un parlamentare del Partito liberaldemocratico , Ldp, , la formazione politica del primo ministro. L'annuncio, oltre a gravare sulla credibilità dello stesso Abe, ...

Isola dei Famosi - Valerio Staffelli Nella bufera : 'Sei strafatto?' : Valerio Staffelli da 'paladino' del canna-gate alla bufera. L'inviato di Striscia la Notizia, che starebbe cercando di fare luce sul caso marijuana scoppiato all' Isola dei Famosi , sarebbe finito ...

Isola dei Famosi - Valerio Staffelli Nella bufera : 'Sei strafatto?' : Valerio Staffelli da 'paladino' del canna-gate alla bufera. L'inviato di Striscia la Notizia, che starebbe cercando di fare luce sul caso marijuana scoppiato all' Isola dei Famosi , sarebbe finito ...

Allerta rossa abusiva - sito di meteo Nella bufera/ Assessore Liguria : “Ci rivolgeremo alla magistratura” : Allerta rossa abusiva, sito di meteo nella bufera. L'Assessore alla Protezione civile della Liguria attacca: “Ci rivolgeremo alla magistratura”. Le ultime notizie sul caso della fake news(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 15:45:00 GMT)