Nel Lazio arriva il Distretto Tecnologico per i Beni e le Attività Culturali

Pasqua - Aidaa : “Pronti alla macellazione un milione di agNellini” : Mancano due settimane alla Pasqua 2018, scrivono dall’Aidaa, ma già si fanno le prime stime relative al consumo di carne di agnello per il pranzo Pasquale. Consumo che purtroppo almeno nelle previsioni degli allevatori e dei macellai è destinato a salire notevolmente rispetto allo scorso anno. Si presume infatti che finiranno sulle tavole italiane circa un milione di agnellini pari a circa 8 tonnellate di carne di giovane agnello. Un dato ...

AIDAA : per Pasqua pronti alla macellazione un milione di agNelli : “Mancano due settimane alla Pasqua 2018, ma già si fanno le prime stime relative al consumo di carne di agnello per il pranzo Pasquale. Consumo che purtroppo almeno nelle previsioni degli allevatori e dei macellai è destinato a salire notevolmente rispetto allo scorso anno. Si presume – spiega l’associazione animalista AIDAA – che finiranno sulle tavole italiane circa un milione di agnellini pari a circa 8 tonnellate di ...

AVENGERS : INFINITY WAR / Video trailer - nuove rivelazioni dei fratelli Russo e una grande sorpresa Nel cast : AVENGERS: INFINITY War, Video trailer. nuove rivelazione da parte dei registi i fratelli Russo sul film sui supereroi che uscirà alla fine del mese di aprile prossimo.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 18:43:00 GMT)

'Successe anche Nella mia Isola' - le ultime rivelazioni sul Canna-gate : Ma davvero stiamo polemizzando su uno spinello? La cannabis è legale in metà mondo , è stato montato un caso inutilmente'. Secondo Siffredi, la polemica ha impedito ad entrambi i concorrenti di ...

Selena Gomez e Justin Bieber : ecco come stanno usando la pausa Nella loro relazione : Se segui i Jelena, sai che la loro relazione ha subito uno stop: si sono presi una pausa per passare del tempo lontani. [arc id=”1d019036-ce86-11e7-9a25-a4badb20dab5″] E mentre i soliti ben informati assicurano che Justin Bieber e Selena Gomez potrebbero presto tornare insieme, arriva qualche indizio su come le due star stanno usando la pausa. Secondo fonti vicine ai cantanti, intervistate da E!, Selena Gomez è partita per il Texas ...

Il piano anti-Zingaretti Nel Lazio : dimissioni di massa e nuovo voto : Tutti dal notaio. Per una rievocazione del «metodo Marino» da applicare sul neo eletto governatore della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Solo che questa volta, a differenza di quanto...

Franceschini lancia la legislatura costituente - fibrillazione Nel Pd - : Roma, 14 mar. , askanews, Dario Franceschini apre a un governo 'costituente' per fare le riforme e tornare al voto e nel Pd risale la tensione. Questa mattina, in una intervista al 'Corriere della ...

Franceschini lancia legislatura costituente - fibrillazione Nel Pd : Roma, 14 mar. , askanews, Franceschini apre a un governo 'costituente' per fare le riforme e tornare al voto e nel Pd risale la tensione. Questa mattina, in una intervista al 'Corriere della Sera', il ...

Alluvione Nell’Alessandrino - morti e feriti : la peggiore delle simulazioni per “PieMODEX 2018” : L’esercitazione internazionale “PieMODEX 2018” simula il peggiore degli scenari, un’Alluvione con morti e feriti: fino a venerdì nell’Alessandrino circa 150 operatori di Spagna, Repubblica Ceca, Belgio, Lussemburgo, Finlandia e Italia simulano le conseguenze di una piena straordinaria dei fiumi Po, Tanaro e Bormida, con esondazioni, contaminazioni, allagamenti negli impianti chimici industriali. Il tutto si svolge ...

Vaccini - OMCEO Roma : Nel Lazio risultato positivo : Vaccini, OMCEO Roma: nel Lazio risultato positivo oltre le previsioni. “No da 30 famiglie? Minoranza non fa testo, spero cambino idea”. Roma – “Ci aspettavamo... L'articolo Vaccini, OMCEO Roma: nel Lazio risultato positivo proviene da Roma Daily News.

Francesco Monte torna Nel Trono Classico di U&D? Ecco la rivelazione Video : Il percorso dei nuovi tronisti a ''Uomini e Donne'' non sta entusiasmando molto gli autori del programma [Video] pomeridiano. Infatti, i percorsi di Nilufar Addati e Sara Affi Fella non stanno emozionando il pubblico da casa: le due troniste continuando infatti a litigare con i propri corteggiatori stanno dimenticando il vero motivo per la quale sono arrivate a ''Uomini e Donne''. Riusciranno a trovare l'uomo della loro vita e fidanzarsi? Chi ...

Maltempo Campania : regolare la circolazione dei treni Nel nodo di Napoli : Ripresa alle 12.20 la regolare circolazione dei treni sulle linee del nodo ferroviario di Napoli, nell’area casertana. Lo rende noto Rfi. La tromba d’aria che ieri sera ha investito la zona ha causato gravi danni all’infrastruttura, in particolare tra Gricignano e Caserta, dove si e’ verificata, tra l’altro, la caduta della linea aerea di alimentazione elettrica. Le squadre tecniche di Rete Ferroviaria Italiana sono ...

Wall Street : focus sull'inflazione - Nell'attesa i futures Usa rimangono cauti : Gli investitori si muovono cauti in attesa di avere indicazioni sull'inflazione Usa a febbraio e quindi ipotizzare le prossime mosse di politica monetaria della Federal Reserve. Le stime sono di una ...

Capitan Findus Nel Lazio distribuiti 123 kit nelle scuole : “Storie dal mare”: oltre 22 mila studenti a lezione con Capitan Findus nel Lazio distribuiti 123 kit nelle scuole, coinvolti oltre 3.000 bambini. In tutta... L'articolo Capitan Findus nel Lazio distribuiti 123 kit nelle scuole proviene da Roma Daily News.