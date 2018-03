NBA | risultati della notte | Harden trascina Houston | 13 in fila per Portland | Clippers ko

NBA risultati : Rockets tiranni del West - rilancio Spurs coi Wolves : Houston continua a marciare in cima al West : a New Orleans, che rallenta la corsa playoff, è arrivata la quarta vittoria consecutiva. Torna a splendere anche San Antonio, che battendo Minnesota ...

NBA - risultati della notte : Portland fa 12 in fila - Houston vince a New Orleans - crollo Denver a Memphis : Portland Trail Blazers-Detroit Pistons 100-87 IL TABELLINO La squadra più calda della NBA non sembra dare segni di cedimento: i Portland Trail Blazers hanno vinto la dodicesima partita consecutiva, ...

NBA risultati : Warriors decimati al tappeto - Toronto vola - Okc corre : Nel momento più caldo della stagione, con buona parte dei rapporti di forza della Western Conference ancora da delineare , dietro Houston e Golden State, , i Thunder sembrano aver cambiato marcia. Il ...

NBA - risultati della notte : OKC batte L.A. - Toronto fa 11 in fila - Warriors ko in casa senza stelle : Oklahoma City Thunder-L.A. Clippers 121-113 IL TABELLINO Il successo di OKC sugli L.A. Clippers ha due volti, uno noto e uno insospettabile. Il primo è ovviamente quello di Russell Westbrook, che ...

NBA - i risultati della notte : Toronto fa nove in fila - Towns e Davis trascinano Minnesota e New Orleans : Washington Wizards-Minnesota Timberwolves 111-116 TABELLINO Con due delle superstar di squadra assenti, John Wall da una parte, Jimmy Butler dall'altra, il ruolo di protagonista della serata spetta di ...

NBA - i risultati della notte : Portland fa 10 vittorie in fila - 99tripla doppia di Westbrook : Portland Trail Blazers-Miami Heat 115-99 IL TABELLINO Guarda tutti i video Oklahoma City Thunder-Sacramento Kings 106-101 IL TABELLINO Il contributo di Russell Westbrook, soprattutto in attacco, non è ...

NBA - risultati della notte : i Clippers avvicinano San Antonio - Miami distrugge Washington : L.A. Clippers-Orlando Magic 113-105 IL TABELLINO Si conclude nel migliore dei modi il periodo casalingo di sei gare consecutive allo Staples Center per i Clippers, che grazie ai 25 punti di Lou ...

NBA risultati - Toronto ferma Houston - LeBron cade in casa Clippers : Toronto, la miglior squadra dell'Est, a fermare la corsa dei Rockets, sconfitti in Canada per la prima volta dopo 17 vittorie di fila nonostante i 40 punti di James Harden. LeBron James e i suoi Cavs ...

NBA - risultati della notte : Portland interrompe la striscia di Golden State - i Cavs cadono a L.A. : Portland Trail Blazers-Golden State Warriors 125-108 IL TABELLINO Dopo neanche mezz'ora dalla fine della gara, Damian Lillard era già in vena di proclami, dichiarando a ESPN " We are the real deal ", ...

NBA - i risultati della notte : Boston ritrova Irving e batte Minnesota - vince OKC : Minnesota Timberwolves-Boston Celtics 109-117 IL TABELLINO Boston riaccoglie Kyrie Irving, fermato da un dolore al ginocchio sinistro nell'ultima gara contro Chicago, e i Celtics hanno bisogno del ...

NBA - i risultati della notte : Anthony Davis da MVP - nona vittoria Pelicans. Lillard trascina i Blazers : Portland Trail Blazers-New York Knicks 111-87 IL TABELLINO Damian Lillard segna 37 punti con sei assist e otto triple, una per ogni vittoria messa in fila dai suoi Blazers in questo strepitoso momento ...

NBA - i risultati della notte : tutto facile per Cavs e Celtics - Pacers ok contro i Bucks : Vincere contro i Magic di questo mondo non sembra essere un grosso problema: 21 punti e 17 rimbalzi per Rudy Gobert e i 19 punti di Donovan Mitchell guidano un quintetto tutto in doppia cifra. "È ...

NBA - risultati della notte : Denver piega i Cavs - Miami chiude la corsa playoff - Lonzo Ball show a San Antonio : Cleveland Cavaliers-Denver Nuggets 117-126 IL TABELLINO Non siamo ancora ai livelli critici raggiunti a gennaio, ma a Cleveland le cose sembrano tornate quelle del recente passato " specialmente a ...

NBA - i risultati della notte : Westbrook - 43 - vince il duello con Booker - 39 - - Toronto espugna Washington : Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder 116-124 TABELLINO La sfida tra Phoenix e OKC " con i Thunder che hanno incredibilmente perso tutti gli ultimi tre scontri contro i Suns " è un duello quasi personale ...