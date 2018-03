Nba | Minnesota-Houston 120-129 | Harden trascina i Rockets

Nba - i risultati della notte : Toronto fa nove in fila - Towns e Davis trascinano Minnesota e New Orleans : Washington Wizards-Minnesota Timberwolves 111-116 TABELLINO Con due delle superstar di squadra assenti, John Wall da una parte, Jimmy Butler dall'altra, il ruolo di protagonista della serata spetta di ...

Nba Sundays : Minnesota Timberwolves-Golden State Warriors : SEGUI IL LIVE : Nonostante infortunati di questo calibro, la partita " in diretta su Sky Sport 3 HD dalle 20:30, preceduta dallo Speciale Basket Room su LeBron James " proporrà comunque All-Star da una parte e ...

Nba - i risultati della notte : Boston ritrova Irving e batte Minnesota - vince OKC : Minnesota Timberwolves-Boston Celtics 109-117 IL TABELLINO Boston riaccoglie Kyrie Irving, fermato da un dolore al ginocchio sinistro nell'ultima gara contro Chicago, e i Celtics hanno bisogno del ...

Nba - Minnesota perde la testa - Utah vince e tiene aperta la corsa playoff : La corsa ai playoff della Western Conference promette di essere una delle più memorabili di sempre, con ben otto squadre a giocarsi i rimanenti sei posti alle spalle di Houston e Golden State nell'...

Nba - i risultati della notte : Portland - successo decisivo contro Minnesota. Miami ko : Portland Trail Blazers-Minnesota Timberwolves 108-99 IL TABELLINO Damian Lillard segna 35 punti , nonostante una partenza tutt'altro che brillante, e trascina i Blazers al successo contro i T'wolves: ...

Nba 2018 : Nikola Jokic da record e Denver sbanca Milwaukee. Minnesota batte i Lakers : Sono solo due le partite NBA che si sono disputate nella notte NBA. Una serata comunque da record, specialmente per uno strepitoso Nikola Jokic. Il serbo diventa il più veloce giocatore nella storia della lega a realizzare una tripla doppia: il lungo di Denver ha chiuso il primo tempo con 19 punti, 11 rimbalzi e 12 assist quando sul cronometro mancavano ancora 1:54 da giocare nel secondo quarto. Nessuno come Jokic, che poi ha concluso con 30 ...

Nba - Houston infila l'ottava - Minnesota di rialza con Sacramento : Vittorie per Houston nel derby e per Minnesota contro Sacramento. Kyle Collinsworth in penetrazione. Ap Houston-Dallas 104-97 Continua spedita la marcia dei Rockets. Alla truppa di Mike D'Antoni basta ...

Basket - Cecilia Zandalasini torna in WNba : firma con le Minnesota Lynx : Basket, Cecilia Zandalasini torna in WNBA: firma con le Minnesota Lynx Si riannoda la storia tra gli Stati Uniti e Cecilia Zandalasini, la giocatrice di Basket azzurra più forte e con più talento. La quasi 22enne, attualmente in forza alla Pallacanestro Schio, ha firmato un contratto annuale con le Minnesota Lynx, squadra campione in carica […] L'articolo Basket, Cecilia Zandalasini torna in WNBA: firma con le Minnesota Lynx sembra essere ...

Nba - LeBron trascina Cleveland al successo su Minnesota : Una stellare prestazione di LeBron James trascina i Cleveland Cavaliers , 31-22, al successo casalingo per 140-138 sui Minnesota Timberwolves , 34-23, dopo un tempo supplementare. James va a referto ...

Nba - tripla doppia - stoppata e buzzer beater : King James è onnipotente - i Cavs battono Minnesota : Cleveland Cavaliers-Minnesota Timberwolves 140-138 OT TABELLINO LeBron James segna 37 punti, distribuisce 15 assist, cattura 10 rimbalzi, stoppa la conclusione di Jimmy Butler a tre secondi dalla fine ...

Basket - Cecilia Zandalasini tornerà in WNba! Giocherà tutta la stagione con le Minnesota Lynx : Cecilia Zandalasini tornerà in WNBA. Dopo l’avventura di fine estate 2017, conclusa con il titolo, l’azzurra ha firmato un nuovo contratto con le Minnesota Lynx. È stata la stessa società ad annunciarlo nella serata italiana di oggi, senza però rivelare i termini dell’accordo. “Abbiamo apprezzato la decisione di Cecilia di unirsi a noi la scorsa estate“, ha dichiarato Cheryl Reeve, head coach e GM delle Lynx. ...

Nba risultati : Belinelli sorprende Minnesota - Boston si salva a Denver : Tornano alla vittoria gli Hawks di Marco Belinelli: l'azzurro con 8 punti contribuisce al successo della sua Atlanta sulla lanciatissima Minnesota. Riprende a vincere anche Boston, che dimentica la ...

Nba - gli Atlanta Hawks battono un colpo : vittoria in rimonta contro Minnesota : La giocata preferita di Kent Bazemore, la stoppata in recupero al tabellone, raramente era stata così dolce come quella piazzata nel momento decisivo della sfida vinta contro Minnesota. Oltre ai 22 ...

Nba - Durant domina : tripla doppia. Warriors facile su Minnesota : I Warriors si bevono i Twolves come un bicchier d'acqua. I loro solisti giocano di squadra, come testimoniano i 37 assist di serata, inseriti in un'orchestra diretta da Kerr in maniera ammirevole. ...