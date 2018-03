Nazionale | Di Biagio | ' ' So di giocarmi il futuro Balotelli? Nessuna chiusura' '

Nazionale - Di Biagio : “su Balotelli Nessuna chiusura” : ”Per Balotelli non è una chiusura definitiva, ho semplicemente visto, valutato e fatto la mia scelta, giusta o sbagliata che sia l’ho fatta ritenendola la migliore per il bene della squadra e del gruppo”. Così Gigi Di Biagio motivando l’esclusione dell’attaccante del Nizza per il primo raduno ufficiale del 2018 della Nazionale in vista delle amichevoli con Argentina e Inghilterra. ”I numeri, parlo in generale ...

Nazionale - Di Biagio : 'Mi gioco il futuro - ma non è la priorità. No a Balotelli? Non è una chiusura' : Campionati fermi, serie A in pausa, è arrivato il momento della sosta per le nazionali durante la quale l'Italia affronterà in amichevole l'Argentina e l'Inghilterra. Appuntamenti importanti per il ct ...

Nazionale - Di Biagio : 'Il mio futuro? Ora non è priorità' : FIRENZE - ' Non è importante il mio futuro. Sono un uomo federale da 8 anni. Devo sfruttare al massimo l'occasione che ho ma non è la priorità. In cuor mio dovrò mettere in difficoltà i vertici. ...

Nazionale - Di Biagio convoca Ogbonna in attesa di valutare le condizioni di Chiellini : In attesa delle valutazioni su Giorgio Chiellini , uscito per infortunio durante la partita tra Spal e Juventus, a causa di un fastidio al flessore, il Ct Di Biagio ha convocato il difensore Angelo ...

Italia rialzati! Ecco la Nazionale di Di Biagio in attesa di... Ancelotti Video : Il 13 novembre del 2017, probabilmente la data più nera dell'intera storia del calcio Italiano. È stata la notte di Italia-Svezia, quando abbiamo preso consapevolezza che, dopo sessant'anni, la nostra Nazionale non era all'altezza di partecipare alla fase finale di un Campionato del Mondo. Quattro mesi e dieci giorni dopo quella notte da incubo, gli azzurri tornano in campo. Lo fanno tra mille incognite, con una guida tecnica provvisoria, con ...

Calcio - Nazionale : convocati Di Biagio : 16.34 Il neo ct, Gigi Di Biagio, ha diramato i convocati per le due amichevoli con l'Argentina (23 marzo a Manchester) e l'Inghilterra (27 marzo a Londra). Portieri Buffon, Donnarumma, Perin. Difensori Bonucci, Chiellini, Darmian, De Sciglio, Giammarco Ferrari,Florenzi, Rugani, Spinazzola, Zappacosta. Centrocampisti Bonaventura, Cristante, Gagliardini,Jorginho,Parolo,Pellegrini, Verratti. Attaccanti Belotti, Candreva, Cutrone, Chiesa, ...

Nazionale - azzurri : si riparte. Di Biagio prova gli uomini del rilancio : Nel futuro immediato dell'Italia ci sono Caldara e Donnarumma, Barella e Romagnoli, Chiesa e Cristante, ma non è facile decifrare la nuova Nazionale: almeno finche non conosceremo il nome del nuovo c.

Italia - Balotelli : «Nazionale? Se Di Biagio mi chiama vengo di corsa» : ROMA - "Ora sono sereno, e in nazionale tornerei di corsa" . A quattro anni dalla sua ultima apparizione in maglia azzurra, nella disastrosa trasferta Mondiale in Brasile, Mario Balotelli torna a far ...