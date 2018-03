Nazionale | Buffon | “Sono qui per coerenza e per responsabilità E sui giovani dico che…”

Nazionale - colpo di scena Ancelotti : “Io Ct? Ipotesi non lontana. Su Buffon dico che…” : Nazionale, colpo di scena Ancelotti: “Io Ct? Ipotesi non lontana. Su Buffon dico che…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Nazionale, colpo DI scena Ancelotti- Possiamo definirlo un vero e proprio colpo di scena. Un’apertura che coglie tutti di sorpresa, specie dopo le indiscrezioni delle scorse settimane. Carlo Ancelotti apre le porte ...

Nazionale - Di Biagio : 'Non sto facendo nessun favore a Buffon - i giocatori non sono tutti uguali' : Parole decise per fare chiarezza sulla posizione di Gianluigi Buffon. Fondamentale per la Nazionale italiana, questo è il portiere della Juventus secondo il CT ad interim Luigi Di Biagio. La decisione ...

Nazionale - Di Biagio : "Buffon? Nessun favore - mi serve. Balo? Lo seguiamo" : "Io e Buffon siamo in sintonia totale, ci sentiamo spessissimo. La prossima settimana ci risentiremo e poi deciderò io se convocarlo. Voglio capire cosa ha intenzione di fare, prima di prendere ...

Nazionale - Buffon chiama Di Biagio : sintonia ritrovata. Ma per il ritorno in azzurro bisogna ancora aspettare : ... che nei giorni scorsi non aveva preso benissimo come una frase dello stesso Di Biagio era stata interpretata dal mondo dello sport. "Ho parlato con Gigi" - aveva detto nella sua conferenza d'...

Buffon - addio a Juventus e Nazionale?/ Il portiere avrebbe deciso di smettere a giugno : Buffon, addio a Juventus e Nazionale? Il portiere avrebbe deciso di smettere a giugno. L’estremo difensore bianconero vicino all’addio al calcio giocato dopo questa stagione(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 11:27:00 GMT)

Juventus - Chiellini a tutto campo : il Tottenham - il rinnovo - la Nazionale e Buffon : La Juventus si prepara per la gara di Champions League contro il Tottenham, gara fondamentale per la squadra di Massimiliano Allegri, l’intenzione è quella di ottenere il pass per i quarti di finale. Intervistato da ‘Il Giornale’ ha parlato il difensore Giorgio Chiellini, ecco le indicazioni su presente e futuro: “Astori? Il dolore è troppo grande, preferisco il silenzio. Kane lo metto con gli alieni? “Stiamo parlando di ...

Cannavaro : “Buffon e De Rossi? Non è la strada giusta per la Nazionale” : Cannavaro: “Buffon e De Rossi? Non è la strada giusta per la Nazionale” Non sono parole scontate quelle di Fabio Cannavaro sulla Nazionale. L’attuale allenatore del Guangzhou, ed ex capitano azzurro, intervistato dalla Gazzetta dello Sport ha parlato del momento del nostro calcio: “Nessuno si è preso le proprie responsabilità, mancano i presupposti per il […] L'articolo Cannavaro: “Buffon e De Rossi? Non è la ...

Nazionale - Buffon/ Scala e Cannavaro in coro : "Meglio il ritiro - questa non è la strada giusta" : Nazionale, Buffon: il capitano della Juventus svela il motivo del suo ritorno in Nazionale per le due amichevoli che si giocheranno nel mese di marzo contro Inghilterra e Argentina.(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 20:15:00 GMT)

Calcio - Fabio Cannavaro sul ritorno di Buffon in Nazionale : “Non è la strada giusta per rifondare” : Non le manda a dire Fabio Cannavaro, attuale allenatore del Guangzhou ed ex capitano azzurro, intervistato da La Gazzetta dello Sport sul tema del momento: crisi del Calcio italiano a livello dirigenziale ed il possibile ritorno di alcuni “senatori” come Gigi Buffon e Daniele De Rossi in Nazionale. In primis, Cannavaro non pensa che il problema vero parta dall’allenatore quanto dall’asset della Figc, dimostratosi ...

Caso Buffon - parla l’agente Martina : “il futuro alla Juve e la Nazionale - la situazione” : Il Caso Buffon, tra rinnovo e Nazionale, sta tenendo banco in questi concitati giorni del nuovo ciclo dell’Italia targata Di Biagio. Oggi l’agente del calciatore ha parlato ai microfoni di ‘Radio Sportiva’ delle intenzioni del portiere bianconero: “Non è cambiato niente da novembre. Gigi ha sempre dichiarato che se la Nazionale lo chiamava avrebbe risposto presente. Questo è un passaggio importante per ...

Cannavaro : "Buffon in Nazionale? Il Mondiale del 2010 non ci ha insegnato nulla" : Cannavaro, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, però, ha dato la sua opinione circa la possibile convocazione da parte di Di Biagio di Buffon e De Rossi per le prossime amichevoli che disputerà l'...

Cannavaro : Buffon in Nazionale? Il Mondiale del 2010 non ci ha insegnato nulla : Fabio Cannavaro, attuale allenatore del Guangzhou Evergrande, è stato uno dei pilastri della nazionale italiana di calcio. L'ex difensore napoletano con la maglia azzurra, e con la fascia di capitano, ha messo in bacheca il Mondiale del 2006 e ha anche vinto il Pallone d'Oro nello stesso anno, merito di quella affermazione e anche delle sue grandi prestazioni con la maglia della Juventus. Cannavaro, ai microfoni della Gazzetta dello ...

Buffon : “Alle prossime amichevoli con la Nazionale per fedeltà e attaccamento” : Buffon: “Alle prossime amichevoli con la Nazionale per fedeltà e attaccamento” Gigi Buffon si confessa in una lunga intervista esclusiva a Tiki Taka. “Smettere di giocare è come subire la ‘prima morte’ – ha detto il portiere della Juve – Farò le prossime amichevoli con la Nazionale per un senso di fedeltà e attaccamento verso […] L'articolo Buffon: “Alle prossime amichevoli con la Nazionale ...

Nazionale - Buffon non molla 'Serve esperienza in periodo di transizione' : Se non fossi il portiere della Juve mi piacerebbe lo scudetto a Napoli? Mi piacciono le storie di sport, di passione e a Napoli tutto questo c'è. E da italiano mi è dispiaciuta l'uscita del Napoli ...