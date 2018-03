Napoli | una 31enne uccisa davanti la scuola della figlia

Napoli - donna uccisa davanti a una scuola elementare : Napoli, donna uccisa davanti a una scuola elementare A sparare è stato un uomo che si è poi allontanato. La 31enne aveva appena accompagnato i figli Continua a leggere L'articolo Napoli, donna uccisa davanti a una scuola elementare proviene da NewsGo.

Napoli - donna di 31 anni uccisa davanti a una scuola elementare a Terzigno : Una donna di 31 anni è stata uccisa davanti a una scuola elementare nel quartiere di Boccia al Mauro di Terzigno (Napoli) in circostanze ancora da chiarire. A sparare un uomo che poi si è allontanato. La donna aveva appena accompagnato i figli a scuola. Sul posto si sono recati i Carabinieri. L'articolo Napoli, donna di 31 anni uccisa davanti a una scuola elementare a Terzigno proviene da Il Fatto Quotidiano.

Tre adolescenti ammazzano una guardia giurata a Napoli : Hanno capito che al momento la politica e gli adulti in generale non sono in grado di dargli un futuro e non riescono, quindi, a individuare nessuna utilità in una passione. Tutto ciò li porta alla ...

Napoli - Vigilante ucciso con una spranga di ferro : nella babygang una promessa del calcio. 'Ci sbrighiamo per l'allenamento?' : 'Ci sbrighiamo in tempo per l'allenamento?': gli agenti del commissariato di Scampia hanno appena prelevato C.U. e stanno per interrogarlo. Il sedicenne è accusato di aver partecipato all'aggressione ...

Genoa - Ballardini : 'Con il Napoli sarà una sfida stimolante' : 'sarà un test stimolante, sono curioso di vedere che partita faremo'. Davide Ballardini alla vigilia della sfida al Napoli è consapevole della forza degli azzurri ma anche delle qualità del suo Genoa .

Giustizia - parte da Napoli la sfida per una nuova avvocatura europea : Superare i confini geografici e soprattutto quelli politici per una cultura giuridica comune che, attraverso la valorizzazione del ruolo sociale dell'avvocato, contribuisca alla tutela di tutti, ...

De Luca - attacco a de Magistris : «Liberare Napoli dai violenti prima di una tragedia» : «C'è un clima non più tollerabile di violenza a Napoli. È arrivato il momento di parlare chiaro: questo clima va interrotto prima che si trasformi in una tragedia. E...

Napoli - CROLLA EX MONASTERO AI TRIBUNALI/ Basilica San Paolo Maggiore : testimone - “pompieri eroici” : NAPOLI, CROLLA Basilica San Paolo Maggiore ed ex MONASTERO nella zona dei TRIBUNALI: ultime notizie e aggiornamenti, è caduto ponteggio con 4 operai, estratti tutti vivi. I racconti(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 17:10:00 GMT)

Napoli - crolla ex monastero ai Tribunali : il racconto del pompiere eroe che ha estratto gli operai dalle macerie : 'Ho iniziato a scavare con le mani. Stava ancora crollando materiale da sopra, ogni minuto che passava l'uomo poteva morire soffocato'. È l'eroica testimonianza di Rosario Martusciello, uno dei vigili ...

Napoli - crollano i ponteggi in una chiesa : tre operai feriti - salvo il disperso : Napoli, crollano i ponteggi in una chiesa: tre operai feriti, salvo il disperso Uno dei lavoratori in codice rosso in ospedale. Una parte muraria ha ceduto durante i lavori di restauro della basilica del complesso di San Paolo Maggiore Continua a leggere L'articolo Napoli, crollano i ponteggi in una chiesa: tre operai feriti, salvo il disperso proviene da NewsGo.

Napoli - crollo ponteggi in una chiesa : 5 operai estratti dalle macerie : Sono stati estratti vivi tutti e cinque gli operai intrappolati nelle macerie dopo il crollo della chiesa del complesso di San Paolo Maggiore nel centro di Napoli . Lo fanno sapere i vigili del fuoco ...

Napoli - crollo ponteggi in una chiesa : salvati quattro operai intrappolati : Sono stati estratti vivi tutti e quattro gli operai intrappolati nelle macerie dopo il crollo della chiesa del complesso di San Paolo Maggiore nel centro di Napoli . Lo fanno sapere i vigili del fuoco ...

Napoli - crolla ex monastero ai Tribunali : tre operai estratti vivi sotto le macerie : Il muro perimetrale di un ex monastero è crollato in via San Paolo, nella zona dei Tribunali, nel cuore di Napoli. Sul posto stavano lavorando quattro operai: tre sarebbero stati tratti in salvo, ...

Crollo in una chiesa nel centro di Napoli : disperso un operaio : Roma, 16 mar. , askanews, A Napoli sono crollate delle parti murarie e dei ponteggi nella basilica di San Paolo Maggiore, in Piazza San Gaetano, nel centro storico della città, dove erano in corso dei ...