Napoli | Sarri | ' In passato la Juventus aveva già vinto il campionato'

Napoli-Genoa 1-0 : decide Albiol - Sarri a meno 2 dalla Juventus : Un Napoli "modello Juve" ha vinto contro il Genoa con il minimo sforzo e grazie ad un difensore, Albiol, su azione d'angolo. Il modo forse più giusto per avvicinare i bianconeri, adesso avanti sole ...

Live Napoli-Genoa - le probabili formazioni : titolarissimi per Sarri : Allenatore: Ballardini Squalificati: Indisponibili: Izzo, Veloso Notizie sul tema Live Risultati Serie A, cronaca in tempo reale: Napoli-Genoa e Lazio-Bologna Dove vedere Napoli-Genoa in diretta TV e ...

Napoli - adesso l’occasione è ghiotta : Juventus ‘appannata’ - Sarri non può sbagliare : Napoli, adesso l’occasione è ghiotta. Impresa della Spal nella gara di campionato contro la Juventus, la squadra di Semplici ha impattato il risultato sullo 0-0, partita di carattere e grinta contro una squadra nettamente superiore dal punto di vista tecnico, era l’unico modo per fermare la striscia di risultati positivi della squadra di Allegri. adesso gli uomini di Sarri non possono sbagliare, contro il Genoa può accorciare dalla ...

Napoli - Sarri dà il via all'operazione rimonta : Il tecnico toscano crede ancora al Tricolore e manda la squadra in ritiro prima della sfida contro il Genoa, una delle formazioni più solide in trasferta

Napoli - Sarri : ritiro prepartita a Castel Volturno : Circa trentamila gli spettatori previsti domani sera al San Paolo per Napoli-Genoa. Anche se "last minute" si spera in un'impennata nella vendita dei biglietto. Non c'è un'attesa spasmodica, complice ...

Caso Sarri-giornalista : dalla Spagna parole dure contro l'allenatore del Napoli Video : Che Maurizio #sarri sia un personaggio fuori dagli schemi, estremamente schietto e talvolta un po' troppo sopra le righe è oramai cosa nota. Sarri è così, non nasconde la sua natura e con lui è un vero e proprio prendere o lasciare. Infatti c'è a chi piace questo suo non omologarsi al mondo del calcio di oggi e chi invece critica il suo modo di porsi privo di forma e apparenza. l'allenatore del Napoli ha dei principi dai quali non si allontana, ...

Napoli : Sarri lavora sulla psicologia : ANSA, - Napoli, 14 MAR - E' incentrato soprattutto sulla psicologia il lavoro di Maurizio Sarri nell'avvicinamento alla sfida con il Genoa. Il pareggio con l'Inter è coinciso con il sorpasso della ...

Napoli - perché Sarri non è convinto di Perin : Maurizio Sarri non spinge per Mattia Perin come portiere del nuovo Napoli. Secondo Rai Sport , infatti, l'idea dell'allenatore azzurro è che Perin sia ancora acerbo con i piedi mentre molto bravo tra i pali, ma preferisce un palleggiatore 'alla Reina'.

Napoli - Sarri ordina ai calciatori : “non guardate la Juventus…” : La Juventus si prepara per la gara di campionato contro l’Atalanta, oggi la squadra di Allegri può portarsi a 4 punti di vantaggio. Nel frattempo arriva il discorso da parte del tecnico Maurizio Sarri, il Napoli non sta attraversando un buon momento, ecco il senso del discorso come riportato da ‘Il Mattino’: “Non dobbiamo neppure vedere cosa fa la Juve oggi, spegnete la tv, tanto vince… Pensiamo a vincerle noi tutte ...

Juventus - Allegri/ "Sarri? Non commento le sue parole. Il Napoli può lottare per lo scudetto" : Juventus, parla Allegri: “Quota scudetto a 100 punti, il Napoli non mollerà”. Il tecnico bianconero ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di domani sera con l’Atalanta(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 21:59:00 GMT)

Napoli - Sarri : "Perso così poche volte che non siamo abituati a dover reagire" : "Abbiamo perso così poche volte che non siamo abituati a dover reagire". Maurizio Sarri ha commentato con il sorriso dopo Inter-Napoli il dato che gli è stato sottoposto di una squadra, quella azzurra,...

Scudetto - Allegri esalta il Napoli : “Sarri deve essere orgoglioso - noi siamo in tutte le competizioni e non dobbiamo esaltarci anche se vinciamo domani” : La Juventus si prepara per la gara di campionato contro l’Atalanta, ecco le dichiarazioni di Massimiliano Allegri in conferenza stampa: “Cuadrado e Bernardeschi non sono disponibili, vediamo Alex Sandro che ieri era affaticato e valuterò oggi. Oggi faremo rifinitura e deciderò chi mandare in campo. L’unico che rientra è Buffon di sicuro, gli altri vedrò oggi. Pjanic rientra al 99,9%, Matuidi aveva fatto 3 partite dal rientro e devo ...