Napoli | dubbi di Sarri sul rinnovo poi un retroscena su Astori

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A/ Scelte - dubbi e moduli : il tridente del Napoli (29^ giornata) : PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: dubbi e Scelte degli allenatori per gli 11 in campo nella 29^ giornata del massimo campionato. Allegri senza Benatia: chi sceglierà?.(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 15:10:00 GMT)

PAGELLE/ Inter-Napoli (0-0) : dubbi su Rafinha. Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 28^ giornata) : PAGELLE Inter Napoli: Fantacalcio, i voti del big match di San Siro in Serie A (28^ giornata). Pareggio che è più importante per i nerazzurri, azzurri superati in classifica dalla Juventus.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 09:39:00 GMT)

Napoli-Roma - Hamsik convocato ma resta in dubbio. Si rivede Milik : Marek Hamsik c'è, Marek Hamsik non c'è. Ruota attorno alla presenza del capitano del Napoli l'unico dubbio legato ai 22 che scenderanno in campo nella super sfida del San Paolo delle 20.45. Lo ...

Napoli-Roma - orario d'inizio e come vederla in tv. Le probabili formazioni. Dubbio Hamsik per Sarri - tornano Florenzi e Dzeko dal 1 tra i ... : Il match sarà visibile altresì in streaming attraverso SkyGo per gli abbonati Sky, e su Premium Play per gli abbonati Premium. OASport metterà a disposizione come sempre la DIRETTA LIVE testuale per ...

Napoli-Roma - orario d’inizio e come vederla in tv. Le probabili formazioni. Dubbio Hamsik per Sarri - tornano Florenzi e Dzeko dal 1' tra i giallorossi : Sabato 3 marzo alle ore 20.45, lo stadio San Paolo sarà teatro della super sfida della 27ª giornata di Serie A tra il Napoli capolista e la Roma. Reduce dal primato (storico) di 10 vittorie consecutive, la formazione di Maurizio Sarri se la vedrà contro i giallorossi, desiderosi di riscatto dopo il ko interno contro il Milan. I partenopei cercheranno di sfruttare le potenzialità eccezionali del proprio attacco al cospetto di una compagine non ...

Napoli-Roma : Sarri con il dubbio Hamsik - ma rispunta Milik : NAPOLI - È tornato a splendere il sole a Castel Volturno e la neve dei giorni scorsi è già un ricordo. Un clima che piace a Maurizio Sarri che continua a preparare la capolista alla sfida al ' San ...

Napoli - Hamsik ha la febbre : è in dubbio per la Roma : Napoli - Un dubbio alla vigilia. Maurizio Sarri deve fare i conti con le condizioni di Marek Hamsik: il capitano non si è allenato oggi con i compagni al centro tecnico di Castel Volturno. Lo slovacco ...

Napoli : Hysaj in dubbio per la Roma : Secondo quello che riporta il Corriere dello Sport, c'è un dubbio di formazione per Maurizio Sarri in vista del match con la Roma di sabato sera. Hysaj , infatti, sta ancora smaltendo l'affaticamento muscolare patito nel match di lunedì contro ...

Lipsia-Napoli - le probabili formazioni : Mertens in dubbio per un problema alla caviglia : Che l'Europa League non sia la priorità nella stagione del Napoli è chiaro e lo stesso Maurizio Sarri ha lasciato trasparire il concetto nelle varie dichiarazioni pubbliche. Ma l'allenatore non ci sta ...

Probabili formazioni / Napoli Lipsia : il dubbio fra i pali. Quote - ultime novità live (Europa League) : Probabili formazioni Napoli Lipsia: Quote le ultime notizie. Sarri dovrebbe optare per un ampio turnover per questo match di Europa League: Mertens assente annunciato.(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 18:51:00 GMT)

Fiorentina-Juventus 0-2 - sorpasso al Napoli tra le polemiche : rigore tolto ai viola per fuorigioco dubbio : I gol di Bernardeschi e Higuain nella ripresa permettono alla Juventus di passare in casa della Fiorentina e, in attesa di Napoli-Lazio, di prendersi almeno per qualche ora la vetta della classifica....

Probabili formazioni / Napoli Lazio : dubbi per Sarri. Diretta tv - orario - notizie live (Serie A) : Probabili formazioni Napoli Lazio: Diretta tv, orario, notizie live su moduli e titolari alla vigilia del big-match della Serie A 24^ giornata al San Paolo(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 12:13:00 GMT)

Napoli - Hysaj e Albiol in dubbio per la Lazio : Napoli - Ansia in casa Napoli , con Maurizio Sarri che rischia di dover fare a meno di due pedine molto importanti nel big-match di sabato sera contro la Lazio al ' San Paolo '. Se i due attaccanti ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Benevento Napoli : dubbio Coda. Quote - le ultime novità live - Serie A 23giornata - : PROBABILI FORMAZIONI Benevento Napoli: Maurizio Sarri punta tutto sul solito undici, tra gli stregoni possibile esordio per Puggioni in porta.