Napoli | donna uccisa a colpi di pistola davanti a una scuola | caccia al marito

Napoli - donna uccisa dopo aver portato la figlia a scuola : si cerca il marito | Le foto : La 31enne aveva appena accompagnato la figlia quando è stata raggiunta dal marito che le avrebbe sparato dopo un breve diverbio per poi fuggire in scooter. Intanto a Siracusa risolto il giallo: a uccidere Laura Petrolito, madre di due figli, è stato il compagno per gelosia.

Napoli - donna di 31 anni uccisa davanti a una scuola elementare a Terzigno : Una donna di 31 anni è stata uccisa davanti a una scuola elementare nel quartiere di Boccia al Mauro di Terzigno (Napoli) in circostanze ancora da chiarire. A sparare un uomo che poi si è allontanato. La donna aveva appena accompagnato i figli a scuola. Sul posto si sono recati i Carabinieri. L'articolo Napoli, donna di 31 anni uccisa davanti a una scuola elementare a Terzigno proviene da Il Fatto Quotidiano.

Inter-Napoli - Sarri ad una giornalista : “Sei donna - sei carina - non ti mando aff…”. Scoppia la polemica… : Inter-Napoli, Sarri- L’ordine dei giornalisti della Campania si scaglia contro Sarri, reo di aver espresso una pensiero totalmente fuori luogo e sessista nei confronti di una giornalista durante la conferenza stampa di ieri post Inter-Napoli. Il tecnico napoletano, sicuramente in buona fede, ma totalmente fuori luogo, ha così risposto alla domanda della giornalista (“Sono troppo […] L'articolo Inter-Napoli, Sarri ad una ...

Reina al Milan/ Visite mediche in rossonero per il portiere del Napoli : Donnarumma parte? : Reina al Milan, Visite mediche in rossonero per il portiere del Napoli che si libera a parametro zero alla fine della stagione. Intanto però questi continua a credere allo Scudetto.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 16:16:00 GMT)

Reina al Milan - Napoli su Leno e Donnarumma... : Sempre secondo il Corriere dello Sport , Donnarumma può lasciare il club rossonero, il quale si aspetta che Raiola porti un'offerta da almeno 60 milioni di euro.

