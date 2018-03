Muore scialpinista travolto da una valanga a Livigno

Livigno : Muore scialpinista travolto da una valanga : I soccorritori, partiti in elicottero subito dopo il distacco della massa di neve, arrivati sul posto non hanno potuto far nulla per la vittima

Incidenti in montagna : scialpinista Muore per malore nella valle del Gran San Bernardo : Uno scialpinista residente in provincia di Torino è deceduto oggi dopo essere stato colto da un malore a Flassin, nella valle del Gran San Bernardo. Sul posto i pisteurs secouristes e l’elisoccorso. Nonostante i tentativi di rianimazione, il medico ha infine constatato il decesso del 57enne a seguito di arresto cardiaco. L'articolo Incidenti in montagna: scialpinista muore per malore nella valle del Gran San Bernardo sembra essere il primo ...