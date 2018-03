meteoweb.eu

: Multicedi apre il primo Superstore Decò in Campania - BinaryOptionEU : Multicedi apre il primo Superstore Decò in Campania - Adnkronos : Multicedi apre il primo Superstore Decò in Campania -

(Di lunedì 19 marzo 2018) Roma, 19 mar. (AdnKronos) – In un momento non facile per la grande distribuzione organizzata, Gdo, nel Mezzogiorno (-1,31% di fatturato al Sud nella settimana che va dal 5 all’11 marzo a fronte di un +1,83% a livello nazionale con un dato in rosso, -2,35%, da inizio anno in Italia ndr)ilin, a Santa Maria Capua Vetere, con un importante riscontro anche occupazionale. “Il momento storico lo conosciamo, il Sud continua a soffrire dal punto di vista occupazionale e dei redditi, la sfida è importante e ci abbiamo puntato e creduto molto -spiega all’Adnkronos Giandomenico Barbano, direttore generale-. Dobbiamo sempre calare la realtà in un territorio con difficoltà di consumi e una concorrenza molto elevata legata anche alle ultime dinamiche nate dopo la liberalizzazione delle autorizzazioni ...