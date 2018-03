Motor Trend sul canale 56 del DTT dal 29 aprile Sostituirà Focus

davidemaggio

: Motor Trend, dal 29 aprile sul canale 56 del digitale terrestre (al posto di Focus) - GLI INFORMATI -… - Glinformati : Motor Trend, dal 29 aprile sul canale 56 del digitale terrestre (al posto di Focus) - GLI INFORMATI -… - digitalsat_it : Il 29 Aprile arriva in Italia sul 56 DTT #MotorTrend il nuovo canale free @DiscoveryItalia - tveffe : News / Nuovo canale in arrivo in Italia dal 29 aprile: al numero 56 ci sarà Motor Trend, nuovo canale del gruppo Di… -

(Di lunedì 19 marzo 2018)Rombo dii con derapata: nella galassia Discovery arriva un nuovo. Domenica 292018 il gruppo guidato da Marinella Soldi accenderàal numero 56 del digitale terrestre free. La nuova rete, dedicata al pubblico maschile e femminile appassionato dii, prenderà il posto di, che nel frattempo – come è ormai noto – traslocherà sulle frequenze Mediaset.andrà ad arricchire il portfolio free di Discovery con contenuti che il gruppo televisivo preannuncia come inediti. Ilsi occuperà dii a 360 gradi: non solo auto e moto, quindi, ma qualsiasi veicolo ae in grado di generare emozioni sarà protagonista. In particolare, ilracconterà la strada, regno dell’avventura e teatro di professioni dure e nobili, come quelle dei camionisti, dei trasportatori o della polizia stradale. Ampio spazio ...