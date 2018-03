MotoGP | Jorge Lorenzo e i dubbi Ducati Se il trend non cambia | il rapporto potrebbe

MotoGP - Jorge Lorenzo e Maverick Vinales escono da Losail con le ossa rotte. Demoliti nel confronto diretto con Dovizioso e Valentino Rossi : Il primo appuntamento del Mondiale 2018 di MotoGP è andato in archivio. Il circuito di Losail (Qatar) ha emesso la sua sentenza: Andrea Dovizioso e Marc Marquez piloti del momento; Valentino Rossi, fresco di rinnovo contrattuale, competitivo; Jorge Lorenzo e Maverick Vinales in difficoltà. Il sesto posto del trionfatore del GP del Qatar 2017 e la caduta del 5 volte campione del mondo sono dei segnali piuttosto chiari di disagio. Le indicazioni ...

MotoGP - Mondiale 2018 : Jorge Lorenzo - la stagione della verità. Serve il cambio di marcia per dare un senso all’avventura in Ducati : Jorge Lorenzo è ai nastri di partenza di una stagione quanto mai importante e delicata per la sua carriera. Il maiorchino, infatti, sta per dare il via alla sua seconda annata in Ducati e, mai come in questa occasione, la parola “fallimento” non potrà comparire nel suo bilancio. I motivi sono due, semplici e chiari: in primo luogo per la storia del pilota nato a Palma de Maiorca nel 1987, il secondo perchè il suo contratto, e il suo ...

MotoGP - Mondiale 2018 : Jorge Lorenzo - l’anno del tutto o niente. A Losail primo banco di prova : Dal 18 marzo si alzerà il sipario sul Mondiale 2018 di MotoGP. A Losail, le luci artificiali del circuito qatariano illumineranno la scena iridata del primo round e, come al solito, le attese sono tante su quel che vedremo. I test pre-stagionali hanno dato delle indicazioni ma soltanto le gare di questo campionato saranno giudici inappellabili del darsi in pista. Una stagione importante sarà quella di Jorge Lorenzo. Lo spagnolo, ingaggiato dalla ...

MotoGP - Test Qatar 2018 : la Ducati sorride con Andrea Dovizioso - Jorge Lorenzo deve inseguire : E anche i Test di Losail (Qatar) sono andati in archivio. I team del Mondiale 2018 di MotoGP si sono esibiti su circuito arabo in una tre giorni di prove importante per definire gli ultimi dettagli, proiettandosi all’esordio iridato del 18 marzo proprio su questa stessa pista. E quali sono state le risposte che ha dato la Ducati? La scuderia di Borgo Panigale ha di che sorridere per quanto ha fatto vedere Andrea Dovizioso. Il forlivese ...

MotoGP - Test Losail 2018 : analisi prima giornata. Segnali confortanti per la Yamaha - Honda rimandata. Passi avanti per Jorge Lorenzo : prima giornata di Test MotoGP a Losail, in Qatar. Tre giorni quanto mai decisivi, perché anticipano di due settimane l’inizio del Mondiale e si svolgono sullo stesso tracciato su cui si aprirà la stagione. Scorrendo la classifica dei tempi della prima giornata si nota innanzitutto un certo equilibrio: i primi dieci sono racchiusi in meno di cinque decimi, mentre nel giro di un secondo troviamo addirittura sedici piloti. Chiaramente, ...

MotoGP - Jorge Lorenzo : 'Non mi vedo come Rossi - che corre ancora a 39 anni' : Il maiorchino, entrato nel Motomondiale a 15 anni e un giorno, non sembra voler rimanere nel mondo della MotoGP, piuttosto sembra voler staccare completamente la spina. In una intervista rilasciata a ...

MotoGP - Paolo Ciabatti : 'Non penso che potremo dare a Jorge lo stesso ingaggio ' : Quando abbiamo ingaggiato Jorge, aveva un'altra offerta molto importante dalla Yamaha per altri due anni ed era il campione del mondo in carica. Quando abbiamo rinnovato Andrea, a metà del 2016, non ...

MotoGP - Test Sepang 2018 : le pagelle. Indicazioni positive per tutti i top team. Jorge Lorenzo sbaraglia la concorrenza : Il sipario sulla stagione 2018 della MotoGP è stato ufficialmente alzato. Dopo l’assaggio dei Test di Valencia a novembre, la tre giorni di Sepang ha permesso a piloti e scuderie di entrare nel vivo e di raccogliere finalmente riscontri in pista. Le indicazione dei Test malesi sono state positive per tutti e tre i top team, così come per i piloti. Andiamo quindi a dare i voti ai protagonisti. Yamaha 7,5 – La palma di migliore va per ...

MotoGP 2018 - test Sepang. Jorge Lorenzo : “La Ducati è un capolavoro. Sto capendo come ottenere il massimo” : Jorge Lorenzo è stato letteralmente scatenato nell’ultima giornata di test a Sepang: lo spagnolo ha realizzato il nuovo record della pista (1:58.830) e può lasciare soddisfatto la Malesia, avvicinandosi in maniera convinta al Mondiale di MotoGP 2018. Queste le dichiarazioni che l’iberico ha rilasciato al termine dei test: “Questo tempo sul giro dimostra che la nostra nuova moto funziona, mi dà un buon feeling. La Ducati è stata ...

MotoGP - Test Sepang 2018 : Jorge Lorenzo vola a tempo di record - Marquez (7°) gran passo gara - Valentino Rossi chiude ottavo : Nell’ultima giornata dei Test MotoGP a Sepang (Malesia) è stata la Ducati di Jorge Lorenzo a stabilire il miglior tempo in 1’58″830. Il maiorchino, con questa eccezionale prestazione, ha anche stampato il nuovo primato del tracciato migliorando la prestazione di Marc Marquez che, durante le prove invernali del 2015, fermò il cronometro a 1’58″867. Aiutato anche dalla nuova mescola portata dalla Michelin, infatti, ...

MotoGP - Jorge Lorenzo : “Confermo che la nuova Ducati è più adatta al mio stile di guida” : Quarto tempo, a poco più di un decimo dal leader di giornata Maverick Vinales su Yamaha, Jorge Lorenzo conferma le impressioni avute nel day-1 di questi test a Sepang sulla nuova Ducati. Lo spagnolo, infatti, ha ribadito di trovarsi bene con la GP18, soprattutto in percorrenza, riuscendo a gestire la moto, in maniera migliore soprattutto in configurazione da gara. “Non abbiamo potuto migliorare più di tanto la moto, che è rimasta simile a ...

MotoGP - Jorge Lorenzo contento della nuova Ducati : “La GP18 è più adatta al mio stile di guida” : Non nasconde tutta la sua soddisfazione Jorge Lorenzo al termine della prima giornata di test, sul circuito di Sepang (Malesia). Il pilota della Ducati, terzo in graduatoria a meno di 4 decimi da Daniel Pedrosa (Honda) ed a 32 millesimi dal compagno di squadra Andrea Dovizioso, ha motivi per cui essere soddisfatto. L’essere stato subito veloce e all’altezza del teammate è una constatazione molto positiva se confrontata al gap ...