MotoGP | Andrea Dovizioso è un top-rider Ma il rinnovo con la Ducati…

CLASSIFICA MotoGP/ Mondiale Piloti : un anno dopo ancora Andrea Dovizioso e Valentino Rossi! (Gp Qatar 2018) : CLASSIFICA MOTOGP Mondiale Piloti dopo Gp Qatar 2018 a Losail: Dovizioso primo, Rossi sul podio con Marquez. Senza punti Jorge Lorenzo, autore di una caduta che lo ha messo fuori dai giochi

MotoGP - Andrea Dovizioso campione vero. Il 2017 non è stato un caso : può davvero sfidare Marquez per il Mondiale : Andrea Dovizioso si è confermato un campione vero, non è una meteora, non è un fenomeno durato una sola stagione, non è il miracolato che trova l’annata perfetta prima di eclissarsi. Il forlivese ha incantato nel 2017 duellando fino alla fine con Marc Marquez per il titolo Mondiale e ha incominciato la nuova stagione subito al massimo: trionfando a Losail, facendo suo il GP del Qatar e partendo subito a spron battuto nella corsa verso il ...

Diretta MotoGP Qatar 2018/ Gara live : vince Andrea Dovizioso - dietro Marc Marquez e Valentino Rossi

MotoGP - GP Qatar 2018 – Andrea Dovizioso : “Una gara perfetta. Ho mantenuto la calma : difficile duellare con Marquez - l’ho battuto ancora” : Andrea Dovizioso ha vinto il GP del Qatar, prima prova del Mondiale MotoGP 2018. Il forlivese si è scatenato in sella alla sua Ducati, ha disputato una gara accorta nelle prime battute e poi si è scatenato nel finale dove ha sostenuto un ritmo indiavolato che gli ha permesso di battere Marc Marquez all’ultima curva. Il vicecampione del mondo inizia la stagione nel migliore dei modi e guarda con ottimismo ai prossimi appuntamenti. Queste le ...

MotoGP - Andrea Dovizioso BOLIDE ROSSO! Che vittoria a Losail su Marc Marquez! Ottimo terzo Valentino Rossi! : Andrea Dovizioso BOLIDE ROSSO! Il ducatista inizia alla grande il suo campionato del mondo nella classe MotoGP, a Losail (Qatar) ed interrompe la sequenza dei secondi posti in questo appuntamento. vittoria d’autorità, in volata, contro un mai domo Marc Marquez (Honda). Una gara tattica e poi fuochi e fiamme nelle ultime tornate. terzo posto per un Ottimo Valentino Rossi che, con la Yamaha attuale, ha fatto il massimo. Da segnalare il 5° ...

Classifica Mondiale MotoGP 2018 : Andrea Dovizioso primo dopo il GP del Qatar! Marquez e Rossi inseguono : Andrea Dovizioso è al comando della Classifica del Mondiale MotoGP 2018 dopo aver vinto il GP del Qatar, prima prova della stagione. Il forlivese della Ducati precede Marc Marquez e Valentino Rossi che hanno completato il podio di Losail. Di seguito la Classifica del Mondiale MotoGP 2018 dopo il GP Qatar (prima gara). Classifica Mondiale MotoGP ...

MotoGP - GP Qatar 2018 : ordine d’arrivo e classifica. Andrea Dovizioso vince su Marquez - Valentino Rossi terzo! : Andrea Dovizioso ha vinto il GP del Qatar 2018, prima prova del Mondiale MotoGP. Il forlivese della Ducati ha sconfitto Marc Marquez al termine di un bel duello, terzo posto per un infinito Valentino Rossi che ha preceduto Cruthlow, Petrucci, Vinales, Pedrosa e Zarco che è scivolato indietro dopo essere partito dalla pole position. Di seguito l’ordine d’arrivo del GP del Qatar 2018, prima gara del Mondiale MotoGP 2018. 1. ...

MotoGP - GP Qatar 2018 : Andrea Dovizioso può vincere - Valentino Rossi sogna la rimonta : 22 giri, ore 17.00 e le luci artificiali pronte ad illuminare la scena. Il giorno dell’esordio del Mondiale 2018 di MotoGP è finalmente giunto e Losail (Qatar) sarà teatro della prima recita. Le qualifiche sono state solo un antipasto: pole, con record della pista sul giro secco, di Johann Zarco davanti a Marc Marquez e Danilo Petrucci; Andrea Dovizioso quinto e Valentino Rossi ottavo; 10 piloti in 7 decimi di secondo. Una gara ...

