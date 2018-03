Motocross | Mondiale MxGP 2018 | Antonio Cairoli costretto ad inseguire il fulmine Jeffrey

Classifica Mondiale Motocross MXGP 2018 : Jeffrey Herlings comanda con sei punti su Antonio Cairoli : Doppietta di Jeffrey Herlings nel GP di Europa della MXGP. L’olandese ha vinto la terza gara su quattro disputate, volando in testa al Mondiale dopo due GP. Il pilota della KTM ha preceduto il compagni di marca Antonio Cairoli sia in gara-1 che in gara-2. Sono loro a comandare la Classifica, con l’italiano che insegue a sei lunghezze. Al terzo posto, il belga Clement Desalle (Kawasaki) è infatti a trenta punti da Herlings. La ...

Fiat Professional official sponsor del Mondiale Motocross MXGP : Il Mondiale Motocross MXGP approda in Europa: dopo la tappa inaugurale in Patagonia, domenica 18 marzo i piloti gareggeranno sul tracciato di Valkenswaard, in Olanda, palcoscenico del primo appuntamento nel Vecchio Continente. Il...

Motocross - Mondiale MXGP 2018 : un buon inizio per Antonio Cairoli. Jeffrey Herlings sarà un osso duro per tutta la stagione : Il Mondiale MXGP 2018 ha preso il via con il GP di Argentina, disputato a Neuquen. È stato tutto sommato un buon inizio per Antonio Cairoli, che ha centrato un ottimo secondo posto, con tanto di vittoria in gara-1, cominciando in maniera positiva la marcia verso il decimo titolo iridato. Il risultato, però, lascia un po’ di amaro per come maturato e, soprattutto, conferma che l’ostacolo principale in ottica campionato si chiama ...

Motocross - Mondiale MX2 2018 : Pauls Jonass punta al bis iridato - ma occhio a Olsen e Covington : Scatta il Mondiale MX2 2018 con il Gran Premio di Argentina e sarà la prima vera occasione per capire quali potranno essere i rapporti di forza nella categoria e quali saranno i favoriti al titolo. In prima fila non possiamo non mettere il campione del mondo in carica, il lettone Pauls Jonass. Il portacolori del Red Bull KTM Factory Racing è reduce dall’avvincente testa a testa con lo svizzero Jeremy Seewer che gli ha consegnato il ...

Mondiale di Motocross Al via anche Lesiardo : Che, a dispetto della sua calma esteriore, affronterà salti, fango e rampe paurose in 20 appuntamenti in giro per il mondo. Il primo, l'Argentina questo weekend. Poi Olanda, Spagna, Repubblica Ceca, ...

Motocross - Mondiale 2018 : tutti gli italiani al via in MXGP e MX2. Si cercano gli eredi di Antonio Cairoli : Nel fine settimana scatta ufficialmente il Mondiale Motocross 2018, sia per la MXGP che per la MX2. Nella classe regina il nostro Antonio “Tony” Cairoli (KTM) parte a caccia del suo decimo titolo iridato e tutta l’Italia lo sospingerà verso questo grande obiettivo. Il nostro fuoriclasse, tuttavia, a fine stagione avrà 33 anni e, dunque, non potrà ancora correre all’infinito. Sta per iniziare il momento di chiederci se, ...

Motocross - Mondiale MXGP 2018 : i favoriti. Antonio Cairoli per il decimo titolo - Jeffrey Herlings primo sfidante : Inizierà questo weekend in Argentina il Mondiale 2018 della classe MXGP di Motocross. Un lungo viaggio che toccherà 16 nazioni per poi concludersi dopo 20 prove in Italia, ad Imola. Riparte la caccia ad Antonio Cairoli, tornato sul tetto del mondo lo scorso anno. Dopo due anni funestati dalla cattiva sorte, con infortuni che lo hanno fortemente limitato, il messinese è tornato il dominatore di un tempo nel 2017, vincendo il suo nono titolo ...

Motocross - Mondiale 2018 : come vedere le gare in tv. La guida completa : Manca poco all’inizio del Mondiale Motocross 2018. Domenica 4 marzo è il giorno della prima gara, in Argentina, sul circuito di Neuquen. Riparte la caccia ad Antonio Cairoli, tornato l’anno scorso alla vittoria del titolo iridato e anche quest’anno l’uomo da battere. I suoi primi rivali saranno l’olandese Jeffrey Herlings, lo sloveno Tim Gajser e il francese Romain Febvre. Intrigante anche il Mondiale MX2, dove a ...

Dunlop nel Mondiale di Motocross : Il marchio, fondato nel lontano 1888, ha vinto in tutte le principali competizioni di motociclismo - dai Campionati del mondo GP fino al Tourist Trophy dell'Isola di Man, dal Campionato del Mondo ...

Motocross - Mondiale MXGP 2018 : Antonio Cairoli - è sfida alla leggenda. Parte la rincorsa al decimo titolo : Trentadue anni all’anagrafe. 83 Gran Premi vinti nel Mondiale Motocross. 145 podi conquistati. 9 titoli iridati in bacheca. Stiamo parlando, ovviamente, di Antonio Cairoli, la leggenda della MXGP nato a Patti in provincia di Messina che, numeri alla mano, è già di diritto nel Gotha del Motocross. Un campione senza tempo che è reduce dal suo ennesimo trionfo nel campionato del mondo ma che, a quanto pare, non ha la minima intenzione di ...

Motocross - Calendario Mondiale 2018 : tutte le date e gli orari. Il programma completo e come vederlo in tv : strong>Saranno 20 i round del Calendario iridato 2018 della MxGP.Un percorso assai variegato che andrà a toccare 16 Nazioni diverse (3 volte l’Italia) disputando il celebre Motocross delle Nazioni negli Stati Uniti il 7 ottobre. La partenza sarà in Argentina il 4 marzo sull’ormai noto sterrato di Neuquen mentre le novità sono rappresentate dall’appuntamento in Turchia e dall’ultimo atto di Imola, a 53 anni di distanza. Un tracciato ricavato ...