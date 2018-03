Motocross | GP Comunitat Valenciana 2018 | programma | orari e tv Il calendario e le date

oasport

(Di lunedì 19 marzo 2018) Neanche il tempo di respirare per i centauri del Mondiale. Le classi Mx2 ed MxGP torneranno protagoniste già nel prossimo weekend (24-25 marzo) per il terzo appuntamento iridato a Valencia (Spagna) ed il confronto tra Jeffrey Herlings ed Antonio Cairoli, nella classe regina, continuerà a tenere banco. Al momento è l’olandese a sorridere dopo i primi due round in Argentina ed in Olanda. Per il siciliano, dunque, l’occasione del riscatto si ripresenta subito e siamo certi che il campione del mondo in carica proverà a non lasciarsela sfuggire. Di seguito lazione dell’evento che godrà della copertura televisiva di Eurosport attraverso il servizio in streaming Eurosport Player e della diretta di gara-2 della MxGP su Eurosport2. Sabato 24 marzo ore 16.25 – Qualifying Race Mx2 ore 17.10 – Qualifying Race MxGP Domenica 25 marzo ore ...