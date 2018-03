Motocross - GP Comunitat Valenciana 2018 : programma - orari e tv. Il calendario e le date del fine settimana : Neanche il tempo di respirare per i centauri del Mondiale Motocross 2018. Le classi Mx2 ed MxGP torneranno protagoniste già nel prossimo weekend (24-25 marzo) per il terzo appuntamento iridato a Valencia (Spagna) ed il confronto tra Jeffrey Herlings ed Antonio Cairoli, nella classe regina, continuerà a tenere banco. Al momento è l’olandese a sorridere dopo i primi due round in Argentina ed in Olanda. Per il siciliano, dunque, ...