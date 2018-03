Montella | “Napoli super ma per titolo dico Juve”

calcioweb.eu

(Di lunedì 19 marzo 2018) “Il Napoli sta dimostrando di poter competere per il, ha una rosa più corta rispetto alla Juventus ma sta facendo un grandissimo campionato. L’equilibrio nella lotta alè soprattutto merito del Napoli”. Parla così della corsa scudetto il tecnico del Siviglia, Vincenzo, ospite di ‘Radio anch’io Sport’ su Rai Radio1. “Un pronostico? Non lo so, a logica, pensando in maniera non emotiva,Juve perché ha più abitudine a vincere e una rosa più lunga. Nonostante la Champions e la finale di Coppa Italia credo abbia la rosa più larga e attrezzata”. (AdnKronos) L'articolo: “Napolima perJuve” sembra essere il primo su CalcioWeb.