Monito del Papa : "La mancanza di lavoro è un peccato sociale" : Il discorso di Francesco: "Spesso siete emarginati e vi trovate a mendicare occupazioni che non vi garantiscono un domani"

Arpat - Il resoconto del Monitoraggio : Durante la seduta, trasmessa in diretta streaming dalla Sala Consiliare del Comune, Lucia Rocchi , responsabile del Dipartimento Arpat di Livorno, ha presentato un quadro delle attività svolte da ...

Putin verso il quarto e ultimo mandato. Domani il voto. Simona Rossotti nel Team di Monitoraggio Nazionale della Federazione Russa per le ... : Simona Rossotti Una carriera politica in ascesa la sua, che a soli 18 anni è diventata assessore del piccolo comune di Perlo , 122 abitanti, , poi sindaco a 23 anni. Nel 2004 è stata nominata ...

Dall'Italia alla Russia : Simona Rossotti nel Team di Monitoraggio Nazionale della Federazione Russa per le elezioni del Presidente : Chi è Simona Rossotti Una carriera politica in ascesa la sua, che a soli 18 anni è diventata assessore del piccolo comune di Perlo , 122 abitanti, , poi sindaco a 23 anni. Nel 2004 è stata nominata ...

Pasqua e il vino rosso di qualità : presentati oggi i risultati della ricerca commissionata a Wine Monitor : Cina, Stati Uniti, Francia, Italia e Germania sono i primi cinque mercati al mondo per consumo di vino rosso. Nel quinquennio 2012-2017 l’export di vini rossi è cresciuto a valore di oltre il15%. Tra i principali vini rossi Dop per origine regionale, quelli Veneti (19% del totale rossi Dop) sono cresciuti nelle vendite del 13%. Si consolida in parallelo il fenomeno della premiumization: nell’ultimo quinquennio, il valore medio dei vini rossi ...

Parco dell’Aspromonte : avviato il primo Monitoraggio dei rapaci rupicoli - Falco Pellegrino e Lanario : E’ iniziato in questi giorni il censimento dei rapaci rupicoli del Parco Nazionale dell’Aspromonte, con particolare riferimento al Falco Pellegrino Falco peregrinus (nella foto di Pierpaolo Storino) e al Lanario Falco biarmicus, specie di rilievo conservazionistico per il nostro Paese, in particolare quest’ultimo, che risulta gravemente minacciato a livello globale. La nuova campagna di ricerca si inserisce in una più ampia strategia di ricerca ...

Salute : arriva il Monitoraggio del cuore a domicilio : Medicaltech, azienda con sede nel Polo Meccatronica di Rovereto, lancia l’elettrocardiografo per il monitoraggio del cuore a domicilio MT32, un sistema diagnostico integrato che permettera’ di monitorare online eventi cardiaci sospetti e seguire pazienti che svolgono attivita’ di riabilitazione cardiologica. La societa’ si appresta a lanciare sul mercato un servizio di telemedicina cardiologica tramite un dispositivo in ...

Partnership Altec e DigiSky per Monitoraggio aereo del territorio : Milano, 13 mar. , askanews, Le aziende torinesi, DigiSky e Altec , società partecipata da Thales Alenia Space e Agenzia Spaziale Italiana, svilupperanno e commercializzeranno un sistema integrato di ...

Space Economy : ALTEC e DigiSky in partnership per le applicazioni del Monitoraggio terrestre : ALTEC S.p.A. (società partecipata da Thales Alenia Space e Agenzia Spaziale Italiana) e DigiSky Srl hanno firmato un accordo per lo sviluppo e la commercializzazione a livello internazionale di servizi applicativi derivanti dalla raccolta elaborazione in tempo reale dei dati del monitoraggio del territorio. In base ai termini dell’accordo, ALTEC acquisisce il 25% delle quote di DigiSky, azienda innovativa specializzata nello sviluppo di ...

Monito dell'Ue all'Italia : : Bruxelles ha ricordato le correzioni che il prossimo presidente del consiglio dovrà fare, pena una procedura d'infrazione. Giudizio sui conti pubblici a maggio con una possibile deroga sui tempi di ...

Primo Monito della UE all'Italia dopo il voto : Conciliare potere politico e onestà non si è mai visto al mondo -forse nelle tre dittature del XX sec ma mai in una democrazia. Legge, ordine e manganello sono prerogative della dittatura. Chi vuole ...

Maltempo Marche : sale il livello del fiume Misa - Monitoraggio in corso : monitoraggio a visto e continuo sul fiume Misa, sorvegliato speciale nella nuova fase di Maltempo che sta interessando le Marche. Mentre il livello dei fiumi Misa e Cesano sale e vengono montate le paratie sui due ponti cittadini, partono i primi lavori di somma urgenza in corrispondenza della zona di Molino Marazzana, dove un argine è stato eroso dalle recenti piene del fiume fino a divenire pericoloso per la popolazione residente. Sorvegliato ...

Potenza - siglato accordo tra Arpa Campania e Basilicata per il Monitoraggio del litorale tirrenico : Approfondire la conoscenza dell'ambiente marino della costa tirrenica della Basilicata. È l'obiettivo dell'accordo siglato tra le agenzie ambientali di Campania e Basilicata per il monitoraggio delle ...

Milan-Ludogorets LIVE : amMonito Bonucci. Il video del gol di Borini : ... valida per i sedicesimi di finale dell'Europa League, sarà visibile per gli abbonati Sky, in particolare per chi è in possesso del pacchetto Sport, in diretta e in esclusiva sul canale Sky Sport 1 , ...