Mondo social app | WhatsApp batte Facebook Ecco le più usate | è predominio Zuckerberg

Da Black Mirror al Mondo reale : sbarca il Sistema di Credito Sociale in Cina : Se ne parlava da tempo, ora è ufficiale: la Cina introdurrà entro il 2020 un punteggio Sociale. Come in Black Mirror, un mondo governato dai social, con cittadini di serie A e cittadini di serie B, ciò che sembrava fantascienza diventerà presto reale, o almeno è quello che accadrà in Cina. Il Credito Sociale è già parzialmente attivo Il governo cinese, in realtà, ha lanciato il punteggio Sociale diversi mesi fa, con una versione sperimentale con ...

Sporchi - cattivi - decisivi : i social media - gli intellettuali e il Mondo nuovo : Il mondo va veloce e la comunicazione guida il cambiamento. Stranamente però, la classe dirigente, o buona parte di essa, lo nega. Forse perché non lo capisce, o forse meglio, perché non gli piace. E siccome non gli piace, lo cancella.Anche di fronte al fatto, intuito da molti, accettato da pochi, che siano state le prime elezioni politiche vinte su internet, tendono a negarne l'influenza. Intendiamoci. Qui non si sostiene ...

Stephen Hawking morto - il cordoglio sui social network. Dalla Nasa alla serie The Big Bang Theory : “Hai ispirato il Mondo” : Stephen Hawking è scomparso a 76 anni. Non era solo uno scienziato, ma un’icona. Colpito appena ventenne Dalla Sla, gli erano stati dati due anni di vita. Ha invece avuto una delle esistenze più straordinarie del Novecento. La malattia non gli aveva impedito di studiare e diventare uno dei maggiori scienziati a livello mondiale. Sui social il cordoglio di tanti scienziati, tanti attori e attrici, ma anche tante persone comuni che seguivano ...

“Ohh! Ma che fai?”. Cecilia seminuda dopo la doccia - Ignazio riprende tutto. Le immagini hot in ‘Mondovisione’ - sui social. Ma è evidente : lei non se l’aspettava proprio : Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, ancora loro. dopo lo scoop freschissimo del settimanale Vero sulle (presunte) nozze segrete in Argentina, i due piccioncini tornano a dare spettacolo sui social. Ah, non sapevate niente del matrimonio? Allora diamo priorità a questo rumor. Secondo la rivista, i due ex gieffini, che si sono conosciuti e innamorati durante il reality di Canale 5 riservato ai vip, farebbero sul serio adesso. Dimenticate le ...

“Pensavamo di morire - poi…”. Il treno più pazzo del Mondo : bloccati a bordo per oltre 10 ore causa maltempo - ecco cosa fanno all’improvviso i passeggeri per vincere la paura. Le loro foto hanno conquistato i social : Il maltempo che di recente ha scosso l’Italia non ha provocato danni soltanto nel nostro Paese, pur alle prese con difficoltà e disagi notevoli. Tutta Europa, infatti, si è trovata in queste ore più o meno nella stessa situazione. Dal Regno Unito, ecco arrivare una delle storie più bizzarre, e a suo modo anche divertente, di questi giorni freddi e gelati: tutto è successo a causa dei disagi alla circolazione provocati da ghiaccio, vento e ...

Campagne sociali e gamification : come Pokémon GO ha cambiato il Mondo : Pokémon GO , il videogioco legato al famosissimo brand giapponese e sviluppato per dispositivi mobile, è diventato nel tempo un incredibile fenomeno culturale . Il suo impatto sulla società è stato ...

Social e sponsor - il Mondo di Sofia. "Questo oro non mi cambierà" : Goggia superstar dopo il trionfo in discesa libera. La telefonata con Mattarella: 'Verrò al Quirinale dopo la Coppa del mondo' «Grazie Presidente, ogni tanto le azzecco anch'io!». Nella sua nuova vita ...

‘’Nadia Toffa? Ecco cosa sei…’’. Il post al veleno contro la conduttrice de ‘’Le Iene’’. Mentre il Mondo della tv sostiene la giornalista - sui social salta fuori la pesantissima accusa : “Qualcuno avrà pure la memoria corta, ma noi no”. Un post su Facebook per rimproverare a Nadia Toffa e colleghe Iene la diffusione di “fuffa antiscientifica”, diventa un piccolo caso della Rete. A scriverlo è la pagina di ‘W la Fisica’, movimento anti bufale scientifiche guidato dall’accademico Mattia Butta che aveva tentato, senza tuttavia riuscire a raccogliere le firme necessarie, di candidarsi ...

Facebook : il social più popolare del Mondo continua l'espansione in Africa e Giappone : Altre due nuove bandierine sventolano nel nome di Facebook: il social di Mark Zuckerberg conquista Africa e Giappone e diventa a tutti gli effetti il più popolare del globo. Facebook, l'espansione ...

“È una tragedia - non ci crediamo ancora”. È morto nella sua casa a soli 48 anni - la notizia diffusa subito sui social ha scosso molto i fan di tutto il Mondo : Jóhann Jóhannsson è morto stanotte a Berlino, a soli 48 anni, per cause non ancora note: nella capitale tedesca viveva con la moglie e i tre figli, ma era nato in Islanda, e a Reykjavik era cominciata la sua avventura musicale. Dal rock si era allontanato presto, seguendo le orme di Michael Nyman e Arvo Pärt, che più di una volta aveva indicato come sue fonti di ispirazione, insieme con Ennio Morricone. Englabörn è il suo debutto solista, ...

Facebook ha conquistato l'Africa e adesso è il social più popolare del Mondo : Sud e Nord America sono blu da tempo. Così come Europa, Australia e India. adesso lo sono diventati anche Africa e Giappone. Sembra una partita di risiko ma è la mappa dei social network più popolari ...

Una vita in vacanza di Lo Stato Sociale - testo e significato : una riflessione sul Mondo del lavoro : testo e significato di “Una vita in vacanza”, il brano de Lo Stato Sociale in gara per la prima volta in assoluto tra i 20 Big del Festival di Sanremo. La band bolognese è stata la sorpresa della prima serata della kermesse canora grazie anche a Paddy Jones, la celebre ballerina 83enne che si è esibita con loro sul palco dell’Ariston. Festival di Sanremo 2018, Lo Stato Sociale sorprende l’Ariston con “una vecchia ...

Testo di Una vita in vacanza de Lo Stato Sociale : a Sanremo 2018 una riflessione sul Mondo del lavoro : Il Testo di Una vita in vacanza de Lo Stato Sociale è disponibile alla fine di questo post. Con il nuovo singolo, Lo Stato Sociale si presenta al Festival di Sanremo 2018, nella categoria dei Campioni, prima di lanciare il nuovo disco di inediti dal titolo Primati. Una vita in vacanza anticipa il nuovo progetto discografico che dal 9 febbraio sarà disponibile in versione fisica e digitale, già in pre-order su Amazon. In Primati troviamo 17 ...