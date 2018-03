Moda green | 10 e più proposte sportswear eco-friendly

The Next Green Talents - Milano celebra la Moda sostenibile : Sostenibilità e rispetto per l’ambiente sono ormai due tematiche più che fondamentali per il mondo della moda. Del presente, certo, ma soprattutto per quanto riguarda il futuro. E così The Next Talents, il progetto di scouting ideato nel 2011 da Franca Sozzani e Federico Marchetti per promuovere e sostenere la nuova generazione di creativi, ha deciso di colorarsi di verde e di presentarsi all’ultima Fashion Week di Milano con un nome ...

Mobilità green - da E-vai un'auto elettrica in coModato d'uso al Comune : CREMONA - Da mercoledì 21 febbraio e per un mese il Comune di Cremona avrà a disposizione un'auto elettrica per gli spostamenti istituzionali e di servizio. Il mezzo, una Nissan Leaf, automobile ...