Miranda scende in campo

(Di lunedì 19 marzo 2018) New York, 19 mar. (AdnKronos) – “Amo New York, oggi annuncia la mia candidatura a governatore”. Da Sex & the City alla corsa per la poltrona di governatore dello stato di New York. Cynthia Nixon, che per anni ha interpretatoHobbes nella fortunata serie tv, si prepara a lanciare la sfida nelle primarie democratiche al governatore Andrew Cuomo.“New York è la mia casa -dice l’attrice 51enne in un video-. Non ho mai vissuto altrove. Quando sono cresciuta qui, eravamo solo mia madre e io in una casa con una sola stanza da letto, al quinto piano. New York è il posto dove sono stata cresciuta e dove cresco i miei figli. Ho avuto chance che non vedo per la maggior parte dei bambini di New York”.“I nostri leader ci stanno deludendo, siamo lo stato con le più marcate diseguaglianze nell’intero paese, con ricchezza incredibile e povertà ...