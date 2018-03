Ministro Galletti | “Abbiamo istituito l’Albo dei meteorologi | per garantire previsioni

Meteo - Ministro Galletti : “Le bufale sulle previsioni non ci permettono di fare prevenzione sul territorio” : Secondo il ministro Gianluca Galletti il “Meteo-terrorismo” è un fenomeno che “va contrastato. E’ pericoloso sotto diversi aspetti. In primo luogo le bufale sulle previsioni del tempo non ci permettono di fare la giusta prevenzione sul territorio nell’ottica della quale abbiamo istituito l’agenzia ItaliaMeteo. Dall’altra parte, finiscono per condizionare negativamente i flussi turistici“, spiega al ...

Meteo - Ministro Galletti : “Le bufale sulle previsioni non ci permettono di fare prevenzione sul territorio” : Secondo il ministro Gianluca Galletti il “Meteo-terrorismo” è un fenomeno che “va contrastato. E’ pericoloso sotto diversi aspetti. In primo luogo le bufale sulle previsioni del tempo non ci permettono di fare la giusta prevenzione sul territorio nell’ottica della quale abbiamo istituito l’agenzia ItaliaMeteo. Dall’altra parte, finiscono per condizionare negativamente i flussi turistici“, spiega al ...

Il Ministro Galletti a sostegno per il candidato Andrea Olivero : Per una nuova economia circolare". L'iniziativa è moderata dal giornalista Gianpaolo Testa. " Ringrazio il Ministro Galletti - afferma Olivero - per il sostegno che ha voluto darmi nella campagna ...

VIDEO - Ecco i foggiani di 'Civica Popolare'. Il Ministro Galletti : 'Mai autorizzato trivellazioni' : Attendere un istante: stiamo caricando il VIDEO... C'è anche la lista 'Civica Popolare' di Beatrice Lorenzin. Questo pomeriggio si è svolta la presentazione dei candidati alla presenza del ministro ...

Tap - Ministro Galletti : fondamentale per arrivare alla decarbonizzazione : “Quella contro il fossile e’ una battaglia italiana. Abbiamo fatto una strategia energetica nazionale che prevede la chiusura di tutte le centrali a carbone in Italia al 2025, siamo il paese piu’ virtuoso in Europa. Sulla Tap crediamo che sia invece un punto fondamentale proprio per arrivare alla decarbonizzazione del Paese, perche’ se chiudiamo le centrali a carbone abbiamo bisogno del gas. E’ una opera strategia ...

Smog - Ministro Galletti : “L’unica strada è promuovere politiche tutti insieme” : “Per combattere il problema dell’inquinamento l’unica strada e’ promuovere politiche tutti insieme“: lo ha dichiarato il ministro dell’Ambiente Gianluca Galletti oggi a Torino, al Circolo della Stampa. “In termini ambientali la Pianura Padana e’ come un’unica grande regione. Se uno fa un danno in una sua parte lo pagano tutti. Sarebbe un grande peccato interrompere le attuali politiche in ...

Smog - il Ministro Galletti promette alla Ue interventi da 5 miliardi per evitare deferimento alla Corte di Giustizia : “Nei prossimi anni sono previsti interventi per oltre 5 miliardi di euro per migliorare la qualità dell’aria”. alla scadenza dell’ultimatum della Commissione Europea all’Italia e ad altri 8 Paesi convocati il 30 gennaio scorso a Bruxelles per illustrare i programmi previsti per evitare il superamento dei limiti per le emissioni in atmosfera, il ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti ha inviato al commissario all’ambiente Karmenu Vella ...

Smog - lettera del Ministro Galletti a Bruxelles : interventi per oltre 5 miliardi per la qualità dell’aria : Il ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti trasmetterà oggi a Bruxelles una lettera in cui illustra interventi per oltre 5 miliardi di euro nei prossimi anni per migliorare la qualità dell’aria: “La comunicazione risponde alla richiesta del commissario Ue per l’Ambiente Karmenu Vella che ha chiesto all’Italia e a tutti gli altri maggiori Paesi dell’Unione di dettagliare i programmi per evitare i superamenti ...

Smog - Ministro Galletti : per ora nessun deferimento alla Corte UE : Il ministro dell’ambiente Gianluca Galletti, dopo l’incontro convocato dal commissario Vella, ha reso noto che “per adesso non abbiamo alcun deferimento” alla Corte Ue per lo Smog. “La contabilità dei morti” in Italia a causa dell’inquinamento atmosferico “non la ho e preferirei non averla. Dico che il problema non riguarda solo noi, ma 19 Paesi su 28 in Europa. Forse vale la pena di valutare anche ...

Annessione di Urbe al Parco del Beigua - Melis (M5S) scrive al Ministro dell'Ambiente Galletti : ... chiesta dal Comune di Urbe e avallata dall'ente Parco ma sospesa, in modo poco chiaro, da Toti con una delibera che sa tanto di forzatura politica, come avevamo denunciato nell'ottobre scorso. Non ...

Rifiuti - il Ministro Galletti : 'Roma non può permettersi un'emergenza' : 'Roma non può permettersi un'emergenza Rifiuti come quella che si sta prefigurando ancora una volta. Se da una parte vedo tanta solidarietà istituzionale da alcune Regioni, penso innanzitutto all'...

Sacchetti bio - il Ministro Galletti : "È un atto di civiltà" : Abbiamo fatto una serie di provvedimenti che ci pongono come esempio nel mondo'. Così il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti , intervistato da La Repubblica sul caso dei Sacchetti bio a ...

Sacchetti bio - Ministro Galletti : sarà possibile portarseli da casa : I Sacchetti bio si potranno portare da casa “solo se contenitori nuovi. E’ l’interpretazione che dara’ il ministero della Salute nei prossimi giorni. Le norme igienico sanitarie non cambiano“: lo spiega in un’intervista a “La Repubblica” il ministro dell’ambiente Gian Luca Galletti. “Io rivendico la bonta’ del provvedimento ambientale: ho fatto una scelta chiara e trasparente per ...