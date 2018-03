Milioni di profili su Facebook rubati dalla campagna legata a Trump

"Una società al servizio di Trump violò 50 Milioni di profili Facebook per influenzare il voto in Usa" : milioni di profili Facebook di elettori americani sono stati violati dalla società Cambridge Analytica, quando era al servizio della campagna di Donald Trump per la Casa Bianca, e i dati sono stati usati per realizzare un software in grado di influenzare la decisione sul voto. Lo ha rivelano in esclusiva i quotidiani 'The Observer-The Guardian' e 'New York Times', che hanno raccolto le dichiarazioni di un 'whistleblower', Christopher ...