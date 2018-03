Milano | maxi furto in banca | i giudici restituiscono la tangente al basista

Milano : via libera alla maxi moschea di Sesto San Giovanni da parte del Tar Video : Il Tar ha accolto il ricorso del centro culturale islamico contro lo stop all’edificazione della “grande #moschea” dell’hinterland milanese [Video]. Quindi i lavori di costruzione ripartiranno? È ancora presto per dirlo. La moschea non s’ha da fare. O forse si? La precedente giunta di centrosinistra aveva autorizzato la costruzione di un luogo di culto per i musulmani, fin dal 2013. Ci sono state molte tensioni a to di questa decisione, in ...

COLOGNO MONZESE - INCENDIO IN UNA CARTIERA/ Video Milano - esplosione e maxi rogo : evacuate palazzine : COLOGNO MONZESE, vasto INCENDIO in una CARTIERA: Video Vigili del Fuoco vicino a Milano, esplosione udita e maxi rogo nell'azienda di stoccaggio carta. Ultime notizie e aggiornamenti(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 10:07:00 GMT)

Milano - maxiprocesso ai boss della droga : condanne per oltre 200 anni di carcere. C’è anche “Dentino” Crisafulli : Decine di condanne per un totale di 200 anni di carcere e una pena di 20 anni e 11 mesi per Biagio Crisafulli, lo storico boss del narcotraffico in Lombardia. Si è chiuso così l’ultimo grande maxi processo alla nuova mala milanese, scaturito da un’inchiesta del pm Marcello Musso (che in passato fece condannare anche Totò Riina) sul traffico di stupefacenti e le infiltrazioni della ‘ndrangheta nel capoluogo lombardo. Biagio ...

Milano - nella Chinatown maxi sequestrati 35mila giocattoli contraffatti : Sono oltre 35 mila gli articoli di carnevale e i giocattoli contraffatti sequestrati dalla polizia locale di Milano in due diversi interventi; tre persone sono state denunciate. Lo scorso 6 febbraio, ...

Milano - al via il maxi censimento dei senza tetto : volontari in campo per la ricerca by night : Si svolgerà nella notte fra il 19 e il 21 febbraio grazie alla collaborazione di Bocconi, Caritas e fondazione De Benedetti. Secondo le stime sono tra i 4 e i...

Milano - Atm - la banda dei biglietti in nero : scoperta la maxi truffa : A metà pomeriggio del 12 gennaio, una donna entra all'Atm Point di piazza del Duomo, si avvicina al banco vendite e chiede: «Due carnet da 10 viaggi». L'impiegata sorride, prende il denaro, porge i ...

Milano - una maxi frode in studio commercialisti : maxi frode a Milano. Un'indagine della Guardia di Finanza ha messo nel mirino uno studio di commercialisti che di fatto offriva ai clienti un pacchetto "all inclusive" che avrebbe portato ad un'evasione grazie ad una società off shore. A guidare l'inchiesta è stata la Guardia di Finanza di Brescia che ha portato ad un'ordinanza di custodia cautelare per 25 persone. Diverse le perquisizioni eseguite dalle ...