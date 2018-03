Milano | Caritas | “Quasi 3mila rom ‘invisibili’ in condizioni precarie nelle periferie

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 marzo 2018) Sono circa 2.700 le persone di etnia rom che per passare la notte dormono in tende o baracche in lamiera lungo ferrovie, fiumi o canali nei dintorni di. “Si nascondono per non destare allarme ma vivono ingravi e rischiose per la loro incolumità”. A dirlo èAmbrosiana alla luce dei dati dell’unità mobile dell’Osservatorio Rom raccolti nel report In-visibili, la presenza rom e gli insediamenti spontanei. Una fotografia parziale che non analizza l’intera popolazione rom sul territorio milanese ma esclusivamente i rom costretti a vivere in insediamenti abusivi ai margini della città. “Abbiamo acceso una luce su queste situazioni molto deprivate perché il solo modo per provare a trovare delle soluzioni è uscire dall’invisibilità partendo dall’incontro”, ha sottolineato il direttore diAmbrosiana Luciano Gualzetti. Sono serviti tre anni, alla ...