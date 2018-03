Milan | un grande ex | ' André Silva? Deve crescere senza voler assomigliare a Cristiano

Storico Vincenzo Nibali - trionfo alla Milano-Sanremo : grande impresa [FOTO] : 1/21 LaPresse ...

Milano-Sanremo 2018 : Greg Van Avermaet cerca il colpo di mano nel finale - serve un grande attacco per anticipare il gruppo : Saranno molti gli outsider al via della Milano-Sanremo e tra i corridori che proveranno a conquistare il successo con un attacco da finisseur troviamo il campione olimpico Greg Van Avermaet, che possiede le qualità per fare la differenza sugli strappi presenti nel finale. Andiamo quindi ad analizzare le prospettive del belga per questa corsa. Partiamo da un dato statistico: sabato Van Avermaet correrà la 39ma Classica Monumento della sua ...

Milano. Il 28 marzo la grande musica di Bach per la Pasqua : Un imperdibile appuntamento in Duomo nel segno della grande musica, nella settimana che precede la Pasqua. Dopo il grande successo

Milano-Sanremo 2018 : la grande occasione di Elia Viviani. L’azzurro tenta il colpaccio : Sono passati dodici anni dall’ultimo trionfo azzurro nella Classicissima di primavera, la Milano-Sanremo. Nessuno, dopo Filippo Pozzato, è riuscito ad alzare le braccia al cielo sul lungomare della Città dei fiori. Sabato ci sarà una nuova opportunità, anche se appare difficile riuscire a battere i grandi favoriti della vigilia. Sulla carta l’unico atleta del Bel Paese che può provarci è Elia Viviani. La crescita del velocista di Isola della ...

Il più grande evento sportivo universitario torna a Milano il 20 maggio : Presentata a Palazzo Marino, alla presenza dell’Assessore al Turismo, Sport e Qualità della vita del Comune di Milano Roberta Guaineri

Milan - Gattuso : 'Grande reazione dopo l'Arsenal - troppe chiacchiere' : È un Rino Gattuso felice per il successo di Marassi quello che, dai microfoni di Premium Sport, commenta la prova del suo Milan. 'La classifica si è accorciata tanto e l'obiettivo è lì, ma dobbiamo ...

Diretta/ Virtus Bologna Olimpia Milano : streaming video e tv - il grande ex. Orario e risultato live (Serie A1) : Diretta Virtus Bologna Olimpia Milano, info streaming video e tv: Orario e risultato live. Al PalaDozza bella sfida tra due società storiche a caccia del posizionamento nella griglia playoff(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 14:57:00 GMT)

Mourinho : 'Milan? Mai visto come la mia rivale più grande...' : Per me è sol una partita tra due club storici non solo d'Inghilterra ma del mondo intero. Una partita importante per la corsa al vertice o al secondo posto, che è meglio del terzo e il quarto. Ma non ...

DIRETTA / Milan Lazio Primavera (risultato live 0-0) streaming video e tv : grande intervento di Alia : DIRETTA Milan Lazio Primavera streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per la 23^ giornata (oggi sabato 10 marzo)(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 13:26:00 GMT)

Milano. A Palazzo Reale una storia di grande collezionismo americano : Fino al 2 settembre 2018, nelle sale di Palazzo Reale a Milano, è aperta al pubblico “Impressionismo e avanguardie. Capolavori

LIVE Milan-Arsenal - Europa League 2018 in DIRETTA : San Siro gremito per una grande classica del calcio europeo : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Milan-Arsenal, match valido per l’andata degli ottavi di finale di Europa League 2018. La Scala del calcio ospiterà un incontro denso di fascino e di storia tra due compagini che hanno caratterizzato la storia del calcio nel Vecchio Continente. Il Milan, lanciatissimo dopo la conquista della finale di Coppa Italia sconfiggendo la Lazio ai calci di rigore all’Olimpico di Roma, vuol allungare ...

Milan ARSENAL IN TV DOMANI - GATTUSO/ Wenger ricambia i complimenti : "Ha grande esperienza e gli chiederei..." : MILAN ARSENAL in tv DOMANI, GATTUSO: “In confronto a Wenger sono un pulcino, Astori un grandissimo”. Conferenza stampa del tecnico rossoneri per la gara di Europa League(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 19:03:00 GMT)

Calcio - Europa League 2018 : match dal grande fascino a San Siro - il Milan sfida l’Arsenal per volare verso i quarti : Aria di Champions in un match tra due corazzate del Calcio europeo che fanno fatica a tornare grandi. Milan e Arsenal si sfidano domani, giovedì 8 marzo, alle ore 19.00 a San Siro nell’andata degli ottavi di finale dell’Europa League 2017-2018. Sarà un confronto tra due compagini che stanno vivendo momenti diametralmente opposti. Il Milan è in grande ascesa grazie alla cura Gattuso e, dopo uno scialbo avvio di stagione, ora culla ...