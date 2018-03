Milan | Montella punge i rossoneri | “Ho commesso errori | ma ci voleva tempo Cutrone è

Milan - Montella : "Poco pazienti con me. Cutrone? È una mia creatura" : A Siviglia va ad alti e bassi e vedere il "suo" Milan volare potrebbe generare qualche rimpianto. Ma Montella non ne ha: "Siamo pagati anche per essere il capro espiatorio - commenta a `Radio Anch'io ...

Siviglia ai quarti di Champions - Montella si toglie qualche sassolino : 'lezione al Milan? No - ma...' : Dopo la qualificazione ai quarti di finale di Champions League con il Siviglia, Vincenzo Montella ha mandato un messaggio non troppo velato al Milan LaPresse/AFP L'esonero a fine novembre il punto più ...

Milan - Gattuso : "Siamo nati pronti. Complimenti a Montella" : Il due a zero dell'andata non lascia grandissimo spazio alle speranze. Indicando una percentuale Gattuso aveva stabilito le chance di passaggio del turno nel 30%. Rino effettivamente ci crede e per ...

'Milan - il Siviglia di Montella vuole André Silva' : MADRID - Il Siviglia cerca un attaccante per la prossima stagione e, dopo Muriel , potrebbe tornare a pescare in Italia. Gli andalusi stanno valutando se riscattare o meno Sandro Ramirez, arrivato in ...

Suso : 'Ho rifiutato l'Inter - sto bene al Milan. Giusto cambiare Montella' : Sincero, nel raccontare il passato, nell'affrontare il futuro. In un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport Suso, esterno offensivo del Milan, si è confessato a 360 gradi, partendo dall'Inter: ' In estate mi hanno fatto un'offerta. Io avevo appena cambiato procuratore e loro hanno parlato con lui. Poi ...

Milan - Gattuso : 'Finale di Coppa Italia? È anche merito di Montella' : ROMA - 'La Lazio è una squadra fortissima, noi siamo stati bravi a fare una partita di sofferenza, a togliere gli spazi a Immobile. Potevamo prendere gol, ma potevamo anche farlo. Avevamo di fronte ...

Milan - Montella replica a Kessie : "I giocatori cercano sempre delle scuse" : L'ex tecnico rossonero: "Frank mi ha mandato un messaggio, non intendeva dire che la squadra con me non lavorava"

Milan - Kessie non le manda a dire : che bordate all’ex Montella! : Il Milan sta attraversando un momento magico, altro successo per il club rossonero questa volta sul difficile campo della Roma, in rete Cutrone (sempre più trascinatore nonostante la giovane età) e Calabria, adesso il Milan è rientrato prepotentemente in corsa per la Champions League. E’ tornato protagonista anche il centrocampista Kessie che non ha risparmiato frecciate nei confronti dell’ex allenatore Montella: “la partita ...

Fiorentina - Badelj via a zero. Dal sogno Milan alla Roma - Montella ci prova : Il quarto posto è un risultato ostico, davanti ci sono il Valencia e un Real Madrid in crisi, ma nell'economia di un accordo potrebbe contare altro, anche lo sperimentare un nuovo calcio. IN ITALIA - ...

Ce l'ho con... Montella - visto Gattuso? Questo Milan non era tutto da buttare : Il calcio non è e non sarà mai una scienza esatta; troppo dipendente dagli episodi, da variabili che nessun addetto ai lavori può pensare di prevedere . Quello che è vero oggi non è detto che lo sia anche qualche settimana dopo, il che ...

