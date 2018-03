ilfattoquotidiano

: Soccorre sulle Alpi una migrante incinta, ora rischia 5 anni di carcere - Agenzia_Ansa : Soccorre sulle Alpi una migrante incinta, ora rischia 5 anni di carcere - Cascavel47 : Migranti, soccorre donna incinta al confine tra Italia e Francia: guida alpina rischia cinque anni di carcere… - TutteLeNotizie : Migranti, soccorre donna incinta al confine tra Italia e Francia: guida alpina rischia… -

(Di lunedì 19 marzo 2018) Cinque anni di carcere per avere soccorso unaall’ottavo mese di gravidanza che cercava di attraversare il. È la condanna cheunafrancese. Il 10 marzo scorso, infatti, ha aiutato unanigerianache insieme al marito e due figli piccoli stava cercando di recarsi indall’. La magistratura francese ha indagato lacon l’accusa di aver violato le leggi sull’immigrazione. A raccontare la vicenda, con un comunicato stampa, è un’associazione umanitaria. Laha trovato la, il marito e i figli di due e quattro anni e mezzo erano in mezzo alla neve, nei pressi del passo del Monginevro, a 1.900 metri d’altezza. Li ha quindi caricati in auto per portarli all’ospedale alle porte di Briançon, in. Un pattuglia della Gendarmerie ha però bloccato l’auto e ha condotto l’uomo ...