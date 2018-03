Migranti | 3 mila fermati in Turchia in 7 giorni | 222 in mare

Migranti : quasi 3mila fermati in Turchia in 7 giorni : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Lombardia : al via il trasferimento di 600 Migranti dai centri di accoglienza verso Milano : Si tratta di chi ha diritto all'accoglienza, perché 4 società che gestiscono i centri non hanno partecipato al nuovo bando. Tra queste la Kb, che è al centro di un'inchiesta della procura di Busto ...

Migranti : oltre 5mila fermati in Turchia : ANSA, - ISTANBUL, 12 MAR - Le autorità in Turchia hanno fermato nell'ultima settimana 5.371 Migranti e rifugiati, che cercavano di attraversare illegalmente le frontiere con l'Unione europea o di ...

Oim : nel 2018 arrivati in Europa via mare circa 11mila Migranti e rifugiati : In Italia il maggior numero di arrivi e di vittime registrati dalla Organizzazione per le migrazioni; seguono Spagna, Grecia e Turchia. Rispetto allo stesso periodo del 2017, il calo degli arrivi in Italia è del 65%

Dall'1 gennaio ad oggi sbarcati nelle coste italiane più di 5 mila Migranti : Secondo quanto riportato oggi dal Dipartimento per le Libertà civili e l' #immigrazione i migranti sbarcati nei primi due mesi del 2018 , precisamente Dall'1 gennaio 2018 al 5 marzo 2018, sono 5 mila ...

Il barcone dei Migranti a Milano? Diamo i 500mila euro agli esodati : Laura Molteni, consigliera comunale ed ex deputata della Lega. É capolista del centrodestra per la Camera nel collegio Milano 2, contro di lei c'è la Pd Lia Quartapelle che è sponsorizzata dal sindaco Sala. Un bene o un male?«Aver bisogno dell'endorsement di un sindaco è già segnale di debolezza politica. Per me è uno spot negativo ma lascio giudicare ai cittadini, dal livello dei servizi sociali, dalle buche stradali, ...

Laura Boldrini - Elezioni 2018/ Video - bikesharing Milano e attacco a Salvini : “carriera finita senza Migranti” : Laura Boldrini, ultimi giorni di campagna Elezioni 2018: bikesharing a Milano e attacchi a Renzi, Salvini e Gasparri. La biciclettata della leader LeU(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 18:35:00 GMT)

Migranti : Ismu - 130mila richieste di asilo nel 2017 - respinte il 52% : Milano, 19 feb. (AdnKronos) – Lo scorso anno sono state 130mila le richieste di asilo presentate in Italia, il numero più alto mai registrato. Rispetto al 2016 le domande di protezione internazionale sono aumentate del 5,4%, ma sono state più che raddoppiate rispetto a quattro anni fa. Aumenta inoltre la proporzione di donne fra i richiedenti asilo: nel 2017 sono state 21mila, il 16,2% del totale, contro il 7,5% del 2014, secondo ...

Sanremo 2018 - Gasparri : “Monologo Favino su Migranti? Buonista che prende 300mila euro per fare politica al Festival” : Nuovo attacco del senatore uscente di Forza Italia, Maurizio Gasparri, il quale, dopo il suo discusso tweet di sabato scorso, ha ribadito a L’Aria che Tira (La7) il suo disdegno per il monologo dell’attore Pierfrancesco Favino, che alla serata finale del Festival di Sanremo ha recitato magistralmente un brano de “La notte poco prima della foresta” del drammaturgo francese Bernard-Maria Koltès. Gasparri, che a inizio ...

Migranti e rifugiati - i diecimila invisibili che vivono nelle baraccopoli : Sono regolari in Italia, ma esclusi dall’accoglienza. Abitano in tendopoli, palazzi abbandonati, container, spesso senza luce né acqua. Tra loro, in 47 ghetti...

Crozza-Berlusconi : “Via 600mila Migranti per pericolo di reati. I condannati per frode fiscale invece restino” : “Io sposo la causa di Berlusconi. Quell’uomo lì avrà anche qualche migliaio di milione di difettucci, però ieri, dopo i fatti di Macerata, ha smandibolato una cosa sacrosanta. Ha detto che dobbiamo cacciare da questo Paese 600mila immigrati“. Inizia così, a Che fuori tempo che fa (Rai Uno), l’ironico endorsement di Maurizio Crozza per Silvio Berlusconi, di cui propone una esilarante imitazione L'articolo ...

Migranti - guerra di cifre sugli irregolari : 200mila gli "ufficiali" - ma dati recenti ne contano quasi 500mila : I centri di accoglienza ospitano 187mila persone. Romena la comunità straniera più numerosa nel nostro Paese: quasi un milione e 169mila residenti

