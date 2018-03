Miglior volante PC

chimerarevo

(Di lunedì 19 marzo 2018) Se siamo appassionati di giochi di simulazione di corsa, una periferica a cui non possiamo assolutamente rinunciare è unper PC. Grazie ai volanti PC possiamo sfruttare appieno le potenzialità dei giochi di simulazione di corsa. Molti titoli, come ad esempio Assetto Corsa, sono ottimizzati per sfruttare al massimo questo tipo di prodotti. Vediamo insieme quali sono le caratteristiche da analizzare per scegliere un buonPC e quali sono ii modelli disponibili attualmente sul mercato. Indice Come scegliere unPC Fascia bassa Fascia media Fascia alta Supporto Altro Come scegliere unPC La scelta di un buonper la nostra postazione deve essere ponderata e fatta attentamente. I prodotti di qualità, ovviamente, vengono venduti ad un prezzo molto alto e includono alcuni strumenti extra come ad esempio frizione e cambio manuale. Accessori Un ...