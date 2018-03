Microsoft | un nuovo brevetto per un display “sonoro”

Microsoft - nuovo Store a Singapore in apertura a fine settimana : Microsoft ha da poco annunciato la prossima apertura del suo primo Store a Singapore. Il negozio sarà il primo che Redmond avrà nell’area del Sudest asiatico, una mossa questa indicativa di come il colosso di Windows abbia iniziato a cambiare strategia riguardo la sua presenza fisica in un’ottica di progressivo ampliamento della rete degli Store proprietari. Il nuovo Store testimonia come il mercato asiatico sia di primaria importanza per ...

Xbox One : Microsoft potrebbe implementare un nuovo editor video chiamato “Mixplay” : I colleghi di Windows Central ci hanno appena informato dell’esistenza di un nuovo brevetto pubblicato da Microsoft solo qualche settimana fa. Il brevetto, depositato presso l’ufficio statunitense Patent and Trademark, descrive un nuovo servizio denominato “Mixplay” destinato ad essere implementato nelle console Xbox One. Leggendo la descrizione, scopriamo alcuni dettagli e ci è facile pensare che si tratti di un software ...

Javier Soltero è il nuovo responsabile della divisione Cortana di Microsoft : Javier Soltero è, molto probabilmente, un nome che non vi dice assolutamente nulla eppure è stato nominato alcune settimane fa come responsabile della divisione Cortana di Microsoft. Soltero, dopo aver venduto al Colosso di Redmond la propria startup Accompli, un client di posta elettronica, è diventato un suo dipendente lavorando nel team di Office per poi ottenere quest’oggi l’importantissima promozione. Sappiamo benissimo che ...

Phil Spencer : Xbox One X è un nuovo inizio per Microsoft : In occasione del DICE Summit 2018 di Las Vegas, Phil Spencer ha definito il lancio della Xbox One X come un nuovo inizio per Microsoft, dopo i problemi riscontrati con la prima Xbox One. Xbox One X? Un nuovo inizio per Phil Spencer Phil Spencer ha dunque affermato quanto segue: Dopo il lancio problematico di Xbox One, avevamo bisogno di un nuovo inizio. La nostra preoccupazione più grande, è stata quella di aver perso ...

Microsoft - un nuovo brevetto tattile per la Surface Pen : Pubblicato lo scorso 15 Febbraio e depositato da Microsoft nel mese di Agosto dello scorso anno, un nuovo brevetto targato Redmond è apparso in rete in queste ore e vede protagonista una possibile evoluzione della Surface Pen che da tempo accompagna i dispositivi Surface. Nel dettaglio il brevetto si incentra sulla possibilità di integrare all’interno della penna un sistema di “force feedback” basato su un elettromagnete posizionato sulla punta ...

Surface Pen - nuovo brevetto Microsoft per una penna a Clip : Dopo le indiscrezioni e i brevetti che si sono susseguiti in questi mesi e che hanno visto protagonista Project Andromeda – Surface Phone, in questa occasione oggetto della news è un nuovo brevetto che vede al centro un nuovo modello di Surface Pen. La particolarità di questa nuova versione che potrebbe essere in progettazione nei laboratori Microsoft verte sulla presenza di una Clipboard, abbandonata nell’ultima Surface Pen a 4096 livelli di ...

Microsoft annuncia un nuovo bundle di Xbox One S con PlayerUnknown's Battlegrounds : PlayerUnknown's Battlegrounds, uno dei più importanti fenomeni videoludici degli ultimi anni, è sbarcato sul finire del 2017 anche su Xbox One. Ora Microsoft lancia un nuovo bundle pensato per tutti coloro che pensano all'acquisto di una console insieme al celebre gioco, del quale vi abbiamo fornito la nostra guida per muoversi al meglio nella mappa Miramar. Ebbene, come segnala Dualshockers, il colosso di Redmond ha annunciato su Xbox Wire il ...

Microsoft rilascia un nuovo tool per il controllo della Privacy : Da quando è uscito Windows 10, molte persone hanno spesso storto il naso per la sua più invadente telemetria, chiedendosi cosa mai Microsoft inviasse ai propri Server. Nonostante i chiarimenti dell’azienda in proposito, molti utenti non si sono mai fidati fino in fondo. E quindi Microsoft ha deciso di dimostrare la sua onestà. L’azienda di Redmond ha infatti rilasciato Diagnostic Data Viewer, un tool che permette di leggere i file ...

Microsoft conferma i lavori su un nuovo Gears of War : Ultimamente si parla moltissimo del futuro dell'universo Xbox, delle strategie di Microsoft e di quello che i giocatori dovranno aspettarsi dal colosso di Redmond. Le ultime novità arrivavano direttamente dal capo di Xbox Spagna, Oscar Díaz, che invitava i fan ad avere fiducia per il futuro.Ora è Phil Spencer a condividere qualche dettaglio sulle strategie future di Microsoft in un'intervista con The Verge, dalla quale si evince che un nuovo ...

Microsoft : possiamo vedere il tracking dei nuovi motion controller per Windows Mixed Reality in un nuovo video : Il mondo della realtà virtuale e aumentata sono ancora un mercati in espansione ben lungi dall'aver individuato la periferica perfetta, ecco dunque che ogni produttore propone il proprio hardware alla ricerca dell'iterazione migliore con questo mondo.Come riporta VRfocus, Microsoft ha proposto i suoi nuovi Windows Mixed Reality motion controllers, inoltre il canale YouTube del progetto ha pubblicato un nuovo video in cui viene mostrato come ...

Microsoft : nuovo record con 700 miliardi di capitalizzazione : Da quando Satya Nadella è stato nominato CEO di Microsoft come successore di Steve Ballmer, la società di Redmond ha registrato dati sempre più positivi in borsa. Se da un lato questo nuovo amministratore delegato non è particolarmente amato dagli utenti in quanto viene considerato il responsabile della chiusura di Groove Musica e Windows Phone, dall’altro tutti i vari settori sono in crescita. Non è un segreto che Microsoft, a differenza ...

Microsoft “resuscita” l’app messaggi di Windows 10 con un nuovo aggiornamento : L’applicazione messaggi installata di default in tutti i PC e tablet Windows 10 è stata con il tempo abbandonata da Microsoft con la rimozione dell’integrazione con Skype. L’app è stata aggiornata l’ultima volta nel mese di luglio del 2017 ma per vedere qualche novità bisogna andare addirittura indietro fino al 2016. Fortunatamente Microsoft ha rilasciato ieri un aggiornamento per gli utenti Insider iscritti al ramo di ...