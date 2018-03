Microsoft offre maggiore AI e qualità delle luci per i Game Developers di Windows 10

surface-phone

: #Microsoft offre maggiore #AI e qualità delle luci per i #GameDevelopers di #Windows10 [Video] - SurfacePhoneIta : #Microsoft offre maggiore #AI e qualità delle luci per i #GameDevelopers di #Windows10 [Video] - this_cool_boy_ : Fortnite, Microsoft 'offre' Xbox Live per la versione mobile - spaziogames : Microsoft ed Epic di nuovo insieme? Non è impossibile. -

(Di lunedì 19 marzo 2018) Oggi al GDC (Developer Conference)non è mancata e ha lanciato due importantissime novità che potrebbero portare il mondo dei videogiochi a un grosso passo avanti. Riprendendo infatti WinML, la piattaforma di Machine Learning perche sarà lanciata con Redstone 4,spera di migliorare nettamente laAI nei giochi. Ma non solo, questi algoritmi intelligenti permetteranno anche un miglioramento di downsampling e upsampling, miglioramenti nelle immagini ingrandite e molto altro. Ma non è finita qui:ha annunciato un major update per le DirectX 12 che porterà il così chiamato “Raytracing“, una tecnica che permette (ad un grande costo computazionale) di migliorare sensibilmentee shaders con risultati a dir poco impressionanti! Il Colosso di Redmond, tuttavia, non è da sola in questi annunci, infatti Nvidia, Unreal ...