Miccichè | Serie A è top | ha grandi città

Lega Serie A - Miccichè eletto presidente : tutti i dettagli e gli aggiornamenti : La Lega Serie A ha un nuovo presidente, si tratta di Gaetano Micciché, 67 anni, l’obiettivo adesso è quello di rilanciare il calcio italiano. Presenti anche Andrea Agnelli, Aurelio De Laurentiis, Enrico Preziosi, Marco Fassone, è stato votato da tutti i presidenti, anche da Claudio Lotito, era indispensabile l’unanimità che è arrivata. Al momento dell’elezione un grande applauso, poi Micchichè ha ringraziato tutti i presenti. ...

Lega Calcio - la Serie A ancora nelle mani di un banchiere : eletto Gaetano Miccichè - fratello del forzista siciliano Gianfranco : La Lega Calcio ha un nuovo presidente: i proprietari delle società di Serie A hanno eletto all’unanimità Gaetano Miccichè, fratello del forzista Gianfranco, numero uno di Banca Imi del gruppo Intesa Sanpaolo. Il pallone italiano finisce dunque in mano a un banchiere, magari anche due se dovesse passare la linea di Giovanni Malagò anche per l’amministratore deLegato, ruolo per cui il numero uno del Coni vorrebbe Marzio Perrelli, capo esecutivo di ...

Gaetano Miccichè è il nuovo presidente della Lega Serie A : Il presidente di Banca IMI Gaetano Miccichè è stato nominato oggi presidente della Lega Serie A. Miccichè è siciliano, ha 67 anni ed è fratello del presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Gianfranco (Forza Italia) e dell’ex vicepresidente del Palermo Calcio Guglielmo. È a capo The post Gaetano Miccichè è il nuovo presidente della Lega Serie A appeared first on Il Post.

Lega Serie A - Ferrero : “Miccichè ha spessore” : “Non conosco personalmente Miccichè, ma so che è un grande banchiere, una persona di spessore. Ci serve una persona che ama il calcio e lui lo ama, una persona competente e lo è. Ha tutti i requisiti e lo spessore per rappresentarci”. Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, conferma il suo apprezzamento per Gaetano Miccichè, che dovrebbe essere eletto presidente della Lega Serie A oggi pomeriggio dall’assemblea dei ...