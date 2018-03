”Mi sposo!” Ciacci show a ‘Detto fatto’ L’annuncio | in diretta tv | lascia lo studio e

caffeinamagazine

(Di lunedì 19 marzo 2018) Non accenna a diminuire la polemica scatenata dalla scelta di Ivan Zazzaroni di non votare, nell’ultima puntata di ”Ballando con le stelle”, la coppia formata da Giovannie il maestro Raimondo Todaro perché ”esteticamente sbagliato”. Il costumista è il primo concorrente del programma di Milly Carlucci che sceglie di ballare con un maestro dello stesso sesso e nella puntata andata in onda sabato 17 marzo il giudice Ivan Zazzaroni, dopo la performance die Todaro, ha deciso di non dare un voto alla coppia. In seguito a questa esperienza a Ballando con le stelle, sono arrivati moltissimi messaggi di solidarietà al costumista, e anche una richiesta indirizzata dal sanatore Partito democratico Tommaso Cerno ai vertici Rai, in cui ha chiesto di prendere una posizione contro la linea omofobica andata in onda inin un programma di prima ...