Mette lo smartphone in carica e poi telefona | il cellulare le esplode in faccia e la

Un malware sta Mettendo in pericolo 5 milioni di smartphone : Da pochi giorni ci è giunta voce di un nuovo malware che sta mettendo in ginocchio ben 5 milioni di smartphone. La minaccia prende il nome di RottenSys ed è un malware che sfrutta il Wi-Fi e sarebbe stato preinstallato involontariamente dall’azienda distributrice Tian Pai. Il malware passa inosservato poichè non esegue operazioni sospette e non installa particolari app, ma mostra sul nostro smartphone annunci ...

Android P Volume Slider perMette di controllare i volumi dello smartphone come Android P : Android P Volume Slider è un'applicazione che permette all'utente di controllare i volumi del dispositivo mobile in modo simile a quanto visto nella prima developer preview di Android P. L'app visualizza un controllo fluttuante in sovrapposizione all'app o al gioco in esecuzione che consente la regolazione dei volumi senza dover uscire dall'applicazione in uso. L'articolo Android P Volume Slider permette di controllare i volumi dello smartphone ...

Scrcpy è un’app che vi perMette di controllare il vostro smartphone Android dal PC : Scrcpy è una nuova applicazione che si propone di consentire all'utente di controllare il proprio smartphone o tablet Android direttamente dal proprio PC. Scrcpy è un'app gratuita, open source e funziona tramite connessione USB. Non richiede di installare app sullo smartphone, né di eseguire il root. Scopriamola insieme. L'articolo Scrcpy è un’app che vi permette di controllare il vostro smartphone Android dal PC è stato pubblicato per ...

Dati GPS è un’app che perMette di sfruttare al meglio il GPS dello smartphone : Dati GPS è un'applicazione che permette di sfruttare al meglio il GPS del dispositivo mobile in modo particolare nelle attività come l'alpinismo o per controllare gli orari di alba e tramonto. Lo strumento consente di misurare l'altitudine e l'elevazione rispetto a un punto specifico, la posizione, la velocità, la qualità del segnale GPS, l'elenco dei satelliti e la direzione tramite la bussola integrata. L'articolo Dati GPS è un’app che ...

Creative Beta Mette a disposizione sfondi e suonerie per personalizzare lo smartphone : Creative Beta è un'applicazione che permette di personalizzare il dispositivo mobile con centinaia di sfondi e suonerie messi a disposizione dalla Creative community, con la possibilità di salvare quelli preferiti e mettere un like. Tramite l'account di Google, l'app offre la possibilità di caricare i propri sfondi e le proprie suonerie per i quali si potranno ottenere dei like. L'articolo Creative Beta mette a disposizione sfondi e suonerie ...

The Sims Mobile perMette di creare vite virtuali sullo smartphone : The Sims Mobile punta a offrire un'esperienza simile alla versione del bestseller originale in cui sarà possibile crearsi una vita parallela virtuale. Il gameplay permette di creare Sim unici, personalizzabili nell'aspetto e nella personalità, con numerose possibilità di costruire e arredare una perfetta dimora e socializzare con altri Sim. L'articolo The Sims Mobile permette di creare vite virtuali sullo smartphone è stato pubblicato per la ...

Android P perMetterà di utilizzare gli smartphone come tastiere o mouse Bluetooth : A pochi giorni dal possibile rilascio della prima Developer Preview di Android P, continuano a circolare indiscrezioni sulle possibili novità, tra cui figura la possibilità di utilizzare lo smartphone come tastiera o mouse Bluetooth per controllare altri dispositivi. L'articolo Android P permetterà di utilizzare gli smartphone come tastiere o mouse Bluetooth è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

CarConnect perMette di ottimizzare la connessione tra auto e smartphone : CarConnect è un'applicazione sviluppata da Alberto Poncato che migliora la connessione tra auto e smartphone attraverso il bluetooth o il cavo AUX. L'app permette di abilitare il bluetooth, il Wi-Fi, avviare Spotify con la possibilità di scegliere la playlist da riprodurre, inoltre consente di abilitare la connessione dati se il terminale dispone dei permessi di root. L'articolo CarConnect permette di ottimizzare la connessione tra auto e ...

RAVEN è un sistema che perMetterà di giocare su smartphone risparmiando energia : Da Microsoft Research Asia arriva RAVEN, un nuovo sistema che consente di ridurre il consumo di energia dei giochi mobile senza peggiorare l'esperienza L'articolo RAVEN è un sistema che permetterà di giocare su smartphone risparmiando energia è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Total Launcher perMette una personalizzazione avanzata dell’interfaccia dello smartphone : Total Launcher è un'applicazione che mette a disposizione dell'utente un Launcher personalizzabile fin nei minimi dettagli. Tramite l'avanzato editor integrato l'app offre la possibilità di creare una home semplice o complessa, con animazioni e funzioni smart, modificando gli elementi tramite una pressione prolungata sugli stessi. L'articolo Total Launcher permette una personalizzazione avanzata dell’interfaccia dello smartphone è stato ...

Photos Companion perMette di trasferire foto e video da smartphone a PC via Wi-Fi : Photos Companion è un progetto sperimentale della divisione Microsoft Garage che permette di trasferire foto e video dal dispositivo mobile al PC equipaggiato con Windows 10 via Wi-Fi. Premesso che sia il PC che il dispositivo mobile devono essere connessi alla medesima rete Wi-Fi, è sufficiente avviare l'app foto sul PC, selezionare l'opzione per importare da dispositivo mobile via Wi-Fi e inquadrare con lo smartphone il codice QR che appare ...

Top 15 degli smartphone con SAR più basso : chi eMette meno radiazioni? : Ecco la top 15 degli smartphone con valori SAR più bassi: scopriamo insieme quali sono gli smartphone che emettono meno radiazioni secondo l'Ufficio Federale per la radioprotezione tedesco. L'articolo Top 15 degli smartphone con SAR più basso: chi emette meno radiazioni? è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Gesture Control perMette di combinare le gesture per controllare lo smartphone : gesture Control - Next level navigation è un'applicazione che permette di Controllare lo smartphone combinando le gesture nel modo preferito. L'app mette a disposizione un'area di navigazione in posizione centrale nella parte inferiore del display, da cui è possibile effettuare le gesture con swipe sull'area sensibile o sulla linea nera. L'articolo gesture Control permette di combinare le gesture per Controllare lo smartphone è stato pubblicato ...

Un nuovo exploit Mette a rischio numerosi smartphone Nokia - OnePlus e Xiaomi : Gli smartphone di alcuni produttori, tra cui Nokia, OnePlus e Xiaomi, dotati di chipset Qualcomm e EDL, soffrono di una grave vulnerabilità, anche se va sottolineata la necessità di avere accesso fisico al dispositivo. L'articolo Un nuovo exploit mette a rischio numerosi smartphone Nokia, OnePlus e Xiaomi è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.