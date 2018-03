Meteo | freddo fino a Pasqua | la primavera si fa attendere

Meteo - è di nuovo inverno sull’Italia : freddo e neve anche a bassa quota : Una nuova ondata di freddo colpirà l'Italia in corrispondenza dell'equinozio di primavera portando neve anche in pianura al nord e temperature ben al di sotto della media stagionale ovunque.Continua a leggere

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : domani freddo e bora sulla costa : “Una vasta saccatura atlantica, entrando nel Mediterraneo, forma una depressione sull’Italia. Lunedì tale depressione sarà sull’alto Adriatico, richiamando correnti umide da sud in quota, fredde da nord-est al suolo“: la Protezione civile del Friuli Venezia Giulia segnala un’Allerta Meteo di colore giallo. “Dalla notte e fino al primo pomeriggio sulla zona di Trieste saranno probabili precipitazioni moderate, ...

Meteo - Italia nella morsa del gelo : ecco quando ci sarà il picco di freddo : Alla fine il tanto temuto colpo di coda dell’inverno è arrivato e secondo i principali siti di Meteo il gelo ci farà compagnia ancora per un po’. Difficile per ora azzardare previsioni per Pasqua, ma nei prossimi giorni...

Previsioni Meteo - Italia sott’acqua aspettando il freddo : inizia la “Tempesta di San Giuseppe” - a cavallo dell’Equinozio un lungo periodo di grandi piogge : 1/24 ...

Previsioni Meteo - ecco le MAPPE che “smontano” il Burian : tutti i dettagli sull’ondata di freddo in arrivo dopo l’Equinozio : 1/15 ...

Meteo 25-31 Marzo : ondate di MALTEMPO - ancora freddo invernale. Trend verso Pasqua : SEI UN LEVABOLLI? VUOI SAPERE DOVE E' GRANDINATO? ITALIA, EUROPA, MONDO www.infograndine.com PROBABILE EVOLUZIONE METEO 25-31 Marzo Le condizioni METEO, dopo un periodo di dinamicità atmosferica ma che ha visto il freddo distanziarsi dalle nostre regioni, diverranno ...

Meteo Settimana : Freddo e Neve a bassa quota : Ben ritrovati amici questo weekend sarà ancora instabile, vista l’assenza di un sistema di alta pressione capace di bloccare il transito alle perturbazioni di origine atlantica. Marzo conta già 8 perturbazioni l’ultima giunta proprio in questo weekend, darà luogo a una circolazione di bassa pressione sul nostro paese, mantenendo di conseguenza condizioni di tempo instabile […]

Previsioni Meteo - “Freddo e neve di Primavera” : confermato il colpo di coda dell’Inverno dopo l’Equinozio - i giorni più freddi Giovedì 22 e Venerdì 23 Marzo [DETTAGLI] : Previsioni Meteo – Certo non sarà Burian, come sensazionalisticamente ( ma crediamo anche senza cognizione di causa) certa informazione vuole far credere. Tuttavia, come più realisticamente abbiamo detto da queste pagine, l’Italia vivrà un’autentica fase invernale e, paradossalmente, proprio in coincidenza con l’Equinozio di primavera. D’altronde, i nostri lettori ricorderanno che da queste stesse pagine, appena sopita la fase ...

Meteo 24-30 Marzo : sino a PASQUA altro FREDDO con maltempo : SEI UN LEVABOLLI? VUOI SAPERE DOVE E' GRANDINATO? ITALIA, EUROPA, MONDO www.infograndine.com PROBABILE EVOLUZIONE METEO 24-30 Marzo Condizioni METEO che nell'ultima settimana di Marzo, quindi verso PASQUA, confermeranno quel trend di dinamicità atmosferica ...

Meteo - nel weekend torna il maltempo con piogge e freddo : Nel fine settimana è attesa una nuova ondata di maltempo a causa dell'arrivo di un'altra perturbazione atlantica (la numero 8 del mese), che darà vita a una circolazione ciclonica centrata proprio sull'Italia. Questa depressione, spiegano i Meteorologi del Centro Epson Meteo, accompagnerà per alcuni giorni: la prossima settimana si preannuncia molto instabile, a tratti anche perturbata e più fredda. L'afflusso di aria ...

Meteo 23-29 Marzo : sino a PASQUA eventuale FREDDO d'Inverno con maltempo : SEI UN LEVABOLLI? VUOI SAPERE DOVE E' GRANDINATO? ITALIA, EUROPA, MONDO www.infograndine.com PROBABILE EVOLUZIONE METEO 23-29 Marzo Osservando i modelli matematici di previsione osserviamo scenari decisamente invernale e comunque non più tipico dell'inizio della ...

Meteo : piogge e temporali nel weekend - poi torna il freddo : La primavera fatica a decollare: ci attende un weekend con piogge e temporali, poi l'arrivo del Burian bis farà calare sensibilmente le temperature nel corso della prossima settimana.Continua a leggere

Meteo - continua il “marzo pazzo” : sole al sud - freddo al nord : Temperature in calo e piogge previste in tutto il nord Italia, mentre su Sicilie e Sardegna si sfioreranno i 25 gradi e sarà, di fatto, primavera.continua a leggere

Meteo - freddo e neve a fine mese 'Confermato - arriva Buran bis' : ROMA - L'ipotesi si era fatta strada già qualche giorno fa in base all'analisi di alcuni modelli internazionali, ma ora arrivano le prime conferme: sull'Europa sta per arrivare 'Buran bis', una ...