Messi | Mondiale sogno di una vita

Rally Messico - Mondiale 2018 : Sebastien Ogier trionfa sullo sterrato Messicano. Dani Sordo è secondo - Sebastien Loeb chiude in quinta piazza : L’equipaggio della Ford Fiesta M-Sport composto dal francese, campione del mondo in carica, Sebastien Ogier e da Julien Ingrassia conquista il successo finale del Rally del Messico, primo appuntamento della stagione sullo sterrato del WRC 2018. Ogier bissa così la vittoria ottenuta a Montecarlo disputando un weekend ai limiti della perfezione, sfruttando al meglio i problemi altrui e mettendo in evidenza una grande costanza di rendimento. ...

Mondiale Rally - In Messico vince Sébastien Ogier : Sébastien Ogier vince il Rally del Messico e si riprende la leadership del Mondiale. Il pilota francese della M-Sport ha preceduto la Hyundai di Daniel Sordo e la Citroën di Kris Meeke. Solo quinto Sébastien Loeb: dopo aver condotto la gara, una foratura gli ha fatto perdere la possibilità di trionfare al suo ritorno nella categoria.Seconda vittoria stagionale. Si era già imposto a Monte Carlo, inaugurando al meglio la stagione 2018. Ogier si è ...

Rally Messico - Mondiale 2018 : Sebastien Ogier domina la giornata e vola al comando - Dani Sordo e Sebastien Loeb perdono terreno : Il sabato del Rally del Messico potrebbe aver deciso la gara centroamericana nel suo complesso. Il campione del mondo in carica Sebastien Ogier, infatti, ha disputato una giornata quasi perfetta e ha preso il comando della classifica, approfittando, anche, dei problemi altrui. Il rientrante Sebastien Loeb, dopo un inizio di sabato eccellente, è incappato in un problema ad una gomma e ha perso oltre 2 minuti, mentre l’ex leader, Dani Sordo, ...

Rally Messico - Mondiale 2018 : Dani Sordo prende il comando - ma Sebastien Loeb è ad un passo - male Neuville : Dopo una prima giornata del Rally del Messico decisamente intensa, è lo spagnolo Dani Sorso a comandare la classifica generale con 7.2 secondi sul rientrante Sebastien Loeb. Il nove volte consecutive campione del mondo è tornato alle gare come se niente fosse e ha subito dimostrato di poter competere per la vittoria finale. Terza posizione per Ott Tanak a 11.0 secondi dalla vetta, mentre è quarto Kris Meeke a 25.0. Solamente quinto, e con un ...

Rally Messico - Mondiale 2018 : sfida Neuville-Ogier sullo sterrato ed il ritorno di Sébastien Loeb : Torna il Mondiale Rally 2018 e lo fa sbarcando in centro America con la quindicesima edizione del Rally del Messico. Riparte dunque il grande confronto tra Thierry Neuville e Sebastien Ogier, vincitori rispettivamente del Rally di Svezia e del Rally di Montecarlo, con una corsa che nasconde sempre grandi insidie. Sono proprio i due contendenti a rappresentare i favoriti per il successo in terra messicana, anche se la scorsa edizione, ricca di ...

Rally Messico - Mondiale 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Torna il Mondiale Rally 2018 e lo fa sbarcando in centro America con la quindicesima edizione del Rally del Messico. Riparte dunque la grande sfida tra Thierry Neuville e Sebastien Ogier, vincitori rispettivamente del Rally di Svezia e del Rally di Montecarlo con una corsa che nasconde sempre grandi insidie. Sono proprio i due contendenti a rappresentare i favoriti per il successo in terra messicana, anche se la scorsa edizione, ricca di colpi ...

