Mercati europei avviano la settimana sotto il segno delle vendite : Avvio di settimana al ribasso per le principali borse europee che seguono la scia ribassista lasciata da Tokyo . Gli investitori sono in attesa dell'appuntamento clou della settimana: il primo meeting ...

Denaro sulla Borsa di Milano e sugli altri Mercati europei : TeleBorsa, - Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia , consolidando i rialzi dell'avvio, grazie al report occupazionale statunitense, che ha indicato nel mese di febbraio ...

Denaro sulla Borsa di Milano e sugli altri Mercati europei : Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia , consolidando i rialzi dell'avvio, grazie al report occupazionale statunitense, che ha indicato nel mese di febbraio la creazione ...

Banche : Abi - in 2017 bene Mercati europei - giù Npl e più crediti (2) : (AdnKronos) – Anche per quanto riguarda specificamente i gruppi bancari italiani i dati confermano che il positivo trend di recupero verso la situazione pre-crisi. Questo processo è favorito dalla ripresa del contesto economico nazionale, dalla riduzione dei rischi e della complessità del contesto all’interno del quale operano i gruppi italiani. Nel complesso, anche per le Banche italiane i dati del 2017 risultano i migliori ...

Banche : Abi - in 2017 bene Mercati europei - giù Npl e più crediti (3) : (AdnKronos) – I dati illustrano i positivi risultati, superiori alle attese, che il settore bancario italiano ha saputo realizzare. Ciò, anche tenuto conto delle confortanti previsioni sulla crescita economica nazionale nel prossimo futuro, induce ottimismo e realisticamente lascia prevedere che la questione degli Npl si stia ormai avviando a normalizzazione e non rappresenti un fattore di rischio per le Banche in Italia. I progressi ...

Banche : Abi - in 2017 bene Mercati europei - giù Npl e più crediti : Roma, 10 mar. (AdnKronos) – Il mercato bancario europeo è ben avviato sul percorso di recupero verso la situazione pre-crisi. La ripresa dell’economia si riflette positivamente sulla dinamica del credito, sulla qualità dell’attivo e, più in generale, sui risultati economici dei gruppi bancari che risultano i migliori dall’avvio della crisi. E in linea con queste performance sono le Banche italiane che ora possono guardare ...

Mercati europei leggermente positivi. Milano resta alla finestra : Teleborsa, - Si chiude all'insegna del rialzo la seduta finanziaria delle borse europee , mentre Piazza Affari resta indietro terminando vicino ai valori della vigilia. Sul mercato USA, si registrano ...

Mercati europei leggermente positivi. Milano resta alla finestra : Si chiude all'insegna del rialzo la seduta finanziaria delle borse europee , mentre Piazza Affari resta indietro terminando vicino ai valori della vigilia. Sul mercato USA, si registrano scambi al ...

Seduta decisamente positiva per i Mercati europei : Teleborsa, - Tutte positive le principali Borse del Vecchio Continente ., dopo le rassicurazioni sulla crescita economica della BCE che ha lasciato invariato il costo del denaro al minimo storico. ...

Seduta decisamente positiva per i Mercati europei : Tutte positive le principali Borse del Vecchio Continente ., dopo le rassicurazioni sulla crescita economica della BCE che ha lasciato invariato il costo del denaro al minimo storico. Scambi in ...

Senza direzione Milano e gli altri Mercati europei : Si muove all'insegna della prudenza la seduta delle principali borse europee , dopo le dimissioni del capo dei consiglieri economici della Casa Bianca, Gary Cohn , non concorde con la guerra dei dazi ...

Borsa - i Mercati europei bruciano 170 mld sui dazi di Trump : Roma, 2 mar. , askanews, I dazi annunciati da Donald Trump affondano le borse europee. Giornata di forti ribassi con 170 miliardi di euro andati in fumo in termini di capitalizzazione nel vecchio ...

In calo i Mercati europei - Milano inclusa : Teleborsa, - Chiude in territorio negativo Piazza Affari colpita insieme alle altre principali Borse europee da un'ondata di forti vendite in scia all'annuncio dei dazi sulle importazioni negli Stati ...

In calo i Mercati europei - Milano inclusa : Chiude in territorio negativo Piazza Affari colpita insieme alle altre principali Borse europee da un'ondata di forti vendite in scia all'annuncio dei dazi sulle importazioni negli Stati Uniti di ...