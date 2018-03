Menopausa | la dieta mediterranea aiuta contro l’osteoporosi e il rischio di fratture

meteoweb.eu

(Di lunedì 19 marzo 2018) La sanasembrare anche le ossa e i muscoli delle donne in, secondo uno studio condotto in Brasile. I ricercatori hanno riportato una massa muscolare e una massa ossea maggiori nelle donne inche seguivano unarispetto a coloro che non lo facevano. Questo tipo di alimentazione include: un alto consumo di frutta e verdura, cereali, patate e olio di oliva; un consumo moderatamente alto di pesce; un basso consumo di grassi saturi, latticini e carne rossa; consumo regolare ma moderato di vino rosso. Laè stata anche associata ad un minordi malattie cardiache, diabete, cancro e altre malattie croniche. Tuttavia, secondo la Dott.ssa Thais Rasia Silva, dell’Universidade Federal do Rio Grande do Sul, in Brasile, sono disponibili pochi studi sugli effetti dellasulla struttura corporea ...